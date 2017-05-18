В Інтернеті знають усе

Фахівці Тернопільської ОДПІ постійно урізноманітнюють форми спілкування з платниками податків. Ось і на розпочаті не так давно спільно з інформаційним порталом 0352.ua інтернет-конференції навідуються все більше наших земляків.

Позавчора, скажімо, головний державний інспектор Галина Оленин протягом години спілкувалася з усіма охочими на тему нововведень у застосуванні реєстраторів розрахункових операцій під час торгівлі побутовою технікою.

— Необхідність надати роз’яснення тим, хто їх потребує, — уточнила Галина Петрівна, — викликана передусім тим, що з восьмого травня цього року в обов’язковому порядку використовувати реєстратори розрахункових операцій зобов’язані суб’єкти господарської діяльності, які здійснюють продаж технічно складних побутових товарів, визначених у затвердженому постановою Кабінету міністрів України від 16 березня за номером 231 переліку.

Не забарилося і перше запитання:

— Торгую на ринку газовими лічильниками, є платником єдиного податку на другій групі. Якщо річний обсяг виручки близько 500 тисяч, також потрібен касовий апарат?

— Безперечно. Внесеними до законодавства змінами передбачено: ті, хто торгує технічно складними побутовими товарами, включно з платниками єдиного податку, що торгують на ринках, повинні застосовувати РРО. Причому незалежно від обсягу річного доходу. Газові лічильники є в переліку груп технічно складних побутових товарів, затвердженому постановою Кабміну.

— Узяли в оренду приміщення, плануємо торгувати швейними машинами, оверлоками та комплектуючими до них. Чи можна використовувати апарат, який нам хочуть прислати закордонні партнери?

— Насамперед зауважу, що потрібно застосовувати тільки ті реєстратори розрахункових операцій, які включені до Державного реєстру РРО. Державна фіскальна служба України наказом від 20 квітня цього року за номером 275 затвердила новий Державний реєстр РРО, який містить перелік апаратів, дозволених до первинної реєстрації. Так само, як і перелік тих, первинна реєстрація яких заборонена.

Із реєстром можете ознайомитися на суб-сайті офіційного веб-порталу ДФС. Або ж у нас — у Центрі обслуговування платників. Інших апаратів, придбаних чи отриманих з-за кордону, вам не зареєструють, їх використання буде незаконним. А щодо введення в експлуатацію, технічного обслуговування, гарантійного чи післягарантійного ремонту РРО звертайтеся до центрів сервісного обслуговування. Їх перелік, контактні телефони та адреси теж є в інспекції.

— Багато документів потрібно для податкової, аби зареєструвати апарат?

— Для реєстрації РРО, подаєте: заяву про реєстрацію за формою №1-РРО; копію документа, що підтверджує факт купівлі РРО чи іншого документа, що підтверджує право власності або користування РРО; копію документа на право власності або іншого документа, що дає право на розміщення господарської одиниці, де буде використовуватися РРО; копію паспорта (формуляра) РРО та копію паспорта модема (у разі застосування зовнішнього модема); копію договору суб’єкта господарювання з центром сервісного обслуговування про технічне обслуговування та ремонт РРО.

За відсутності підстав для відмови в реєстрації посадова особа інспекції не пізніше двох робочих днів з дня надходження документів приймає рішення про можливість реєстрації РРО, формує і резервує фіскальний номер РРО в інформаційній системі ДФС та видає вам довідку про резервування фіскального номера РРО за формою №2-РРО. Після цього звертаєтеся до сервісного центру і надаєте до податкової інспекції копію довідки про опломбування РРО та акт введення РРО в експлуатацію.

— Ознайомився з переліком. Чесно кажучи, так і не зрозумів — триколісні велосипеди і самокати є в найменуванні груп товарів з кодом 9503. Чи означає це, що треба касовий апарат для торгівлі ними? Якась нісенітниця!

— Ні, ви неправильно зрозуміли. Чотиризначний код — це загальний код згідно з УКТЗЕД. А потрібно користуватися більш конкретнішим десятизначним. Пораджу розгорнути Закон «Про митний тариф України». В ньому детально розписані всі групи товарів. І вони — за десятизначним кодом.

Для прикладу, загальний код — 9503, а десятизначний — 9503007500 — «Іграшки на радіокеруванні», 9503009500 — «Роботи, дрони». Ось для торгівлі ними і потрібен РРО. Якщо ж товарні позиції мають лише чотиризначний код, без деталізації на десятизначні, то використання РРО потрібно для торгівлі товарами всієї групи.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ