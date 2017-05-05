Далі — з Петром Бадлом

Після програного минулої неділі, 30 квітня, домашнього поєдинку «Інгульцю» гравці ФК «Тернопіль» не забарилася і з ювілейною, двадцятою в сезоні поразкою. Позавчора, 3 травня, в Борисполі поступилися київському «Арсеналові» у виїзному матчі 28-го туру — 0:4.

Разом з футболістами в мандрівку вирушив і колишній головний тренер тернопільської «Ниви» Петро Бадло. Однак повідомлення деяких електронних засобів масової інформації про те, що саме він став новим наставником муніципального клубу, виявилося поспішним. Сидячи на трибуні, «дядько Петро» лишень дістав нагоду на власні очі переконатися в тому, що справи в містян невтішні. Команда і вперед повільно бігла, і до власних оборонних редутів поверталася ще повільніше. Звідси і цілком закономірна поразка з великим рахунком.

Натомість учора, 4 травня, вже ближче до вечора керівництво футбольного клубу таки домовилося з Петром Климентійовичем. До завершення сезону саме відомий у минулому футболіст, який розпочав професійну кар’єру в місцевих командах майстрів, а пізніше півтора десятків років захищав честь двох відомих казахських клубів і в цій же країні здобув тренерську ліцензію, опікуватиметься аутсайдером першої ліги.

Інші результати 28-го туру: «Полтава» — «Верес» — 0:1, «Гірник-Спорт» — «Авангард» — 1:1, «Іллічівець» — «Геліос» — 2:0, «Суми» — «Нафтовик-Укрнафта» — 1:2, «Миколаїв» — «Черкаський Дніпро» — 0:0, «Оболонь-Бровар» — «Буковина» — 1:0, «Інгулець» — «Колос» — 0:0, «Скала» — «Десна» — 2:5.

Уперше Петро Бадло виведе своїх нових підопічних на поле в понеділок, 8 травня. В 29-му турі містяни прийматимуть «Полтаву». Початок зустрічі на Тернопільському міському стадіоні — о 15-й годині.

На фото: учорашнє перше тренування під керівництвом нового головного тренера ФК «Тернопіль» Петра БАДЛА.

Фото із сайту ФК «Тернопіль»