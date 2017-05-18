Два тренери — два чемпіони

Із знакових подій у житті юних прихильників «королеви спорту» передусім варто виділити найсвіжішу. Позавчора в Кропивницькому відразу двоє підопічних тренерського подружжя Богдана та Оксани Дудів з Тернопільської ОДЮСШ перемогли на командному чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків і дівчат 2000 року народження та молодших.

У вирішальному забігу спринтерів на 100 метрів не було рівних студентові коледжу економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету Василеві Макуху. Причому відсутність головного конкурента Олександра Савенка з Черкащини аж ніяк не применшує заслуг уродженця Шумщини. Навряд чи той зміг би щось удіяти з просто таки відмінно підготовленим тернопільцем, який зупинив хронометр на позначці 10,72 секунди — новий рекорд області для цієї вікової групи. Всього дві(!) сотих секунди не вистачило Василеві до нормативу майстра спорту. До того ж він чи не з першої спроби підкорив кваліфікаційні нормативи на участь не тільки в чемпіонаті світу серед юнаків (10,85 с), а й у чемпіонаті Європи серед юніорів — 10,75 секунди.

Чи завоює талановитий спринтер путівки на заплановані на липень головні міжнародні старти сезону відразу в двох вікових групах, з’ясується наприкінці червня в Кропивницькому і Луцьку, коли з інтервалом у тиждень відбудуться юнацький та юніорський чемпіонати України. Для того, аби вже гарантовано забронювати за собою місця в обох збірних, Василеві Макуху необхідно буде завоювати одне з двох перших місць.

Подібні клопоти очікують і на учня педліцею Владислава Кравчука. Позавчорашня перемога в бігові на 2000 метрів з перешкодами, і теж з особистим досягненням (6 хвилин 12,81 секунди), означає, що і на червневому чемпіонаті України юнак буде одним з головних претендентів на титул. І, звісно ж, ніхто не заборонить іншому підопічному Дудів постаратися виконати кваліфікаційний норматив до світової першості.

На завершення не можна не згадати і про бігунів на 400 метрів Вадима Трача та Андрія Мархевку, які в Тернопільській ОДЮСШ із літніх видів спорту тренуються під керівництвом Олега Данилюка і Наталії Гавронської. Хоча до числа призерів ще не вдалося потрапити, обоє знову покращили особисті досягнення.

На фото: під час нещодавньої легкоатлетичної матчевої зустрічі в турецькій Бурсі перешкоду долає Владислав КРАВЧУК; …а Василь МАКУХ (у центрі) піднявся на верхню сходинку п’єдесталу пошани.

Фото з архіву Леоніда ДАХНОВСЬКОГО