До уваги шахістів!

Традиційний Літній кубок зі швидких шахів серед передплатників газети «Вільне життя плюс» знову сурмить збір. Цьогорічний турнір призначено на неділю, 11 червня.

Щоб стати учасником шахових баталій, треба пред’явити квитанцію (чи копію) на річну передплату або квитанцію на передплату видання на друге півріччя 2017 року. Передплатити «ВЖ плюс» можна буде і в редакції перед початком змагань. Ціна дворазового випуску «ВЖ плюс» на шість місяців — 150 гривень 50 копійок, тижневика — 105 гривень 50 копійок.

Турнір відбудеться за швейцарською системою. Кожному учасникові на партію даватиметься п’ятнадцять хвилин. На переможця і призерів чекають грошові винагороди.

Місце проведення змагань — прес-клуб «Вільного життя плюс» (вулиця Гетьмана Сагайдачного,9 у Тернополі). Початок — о 10 годині 30 хвилин.

А через тиждень, у неділю, 18 червня, відбудеться і Малий літній кубок зі швидких шахів серед дітей передплатників «ВЖ плюс» віком до чотирнадцяти років. Початок змагань — також о 10 годині 30 хвилин. Умови ті ж.

Контактний телефон — 23-54-65.

Фото Василя БУРМИ