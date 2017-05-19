Електронним способом — краще

Нагадування з відділу електронних сервісів та звітності Тернопільської ОДПІ. Відповідно до Податкового кодексу України податкова декларація подається за вибором платника.

Способів подачі є кілька:

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

б) надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Для зручності платників на суб-сайті офіційного веб–порталу ДФС (cabinet.sfs.gov.ua) працює сервіс «Електронний кабінет платника». Використавши електронний ключ, громадяни можуть подавати звітність, надсилати запити та дізнаватися про найактуальніші новини.

Начальник відділу Любов Воловоденко повідомила, що лише в квітні 2017 року фахівцями податкової інспекції прийнято 25 656 документів податкової звітності та звітності з єдиного внеску (6 846 документів). Подання звітності з єдиного внеску (по найманих працівниках) засобами електронного зв’язку склало більш ніж 93 відсотки — 6 414 звітів.

Детальніші консультації — в Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ.

Телефон для довідок: 43-46-10, 43-46-44.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ