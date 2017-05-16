Зіпсований ювілей

У день 90-літнього ювілею київського «Динамо», який його прихильники відсвяткували минулої суботи, 13 травня, настрій їм зіпсували хіба підопічні Сергія Реброва. У виїзному матчі 29-го туру на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського поступилися донецькому «Олімпіку» — 1:2.

Хоча шоста в сезоні невдача ніяк не могла вплинути на турнірне становище біло-синіх, усі, хто мав змогу спостерігати за поєдинком, зайвий раз переконалися: один з двох грандів вітчизняного футболу переживає не найкращі часи. Ніби і талановитої молоді вистачає, і лідер, що готовий повести колектив за собою, в особі Андрія Ярмоленка є, однак ледве не дитячі помилки в захисті звели нанівець усі зусилля в протистоянні з мотивованим боротьбою за участь у єврокубку конкурентом.

Уже на восьмій хвилині номінальних гостей «привітав» з ювілеєм Михайло Сергійчук. А в середині другої половини гри приєднався і Антон Поступаленко. Та й справді, як не святкувати, коли ледве не вся захисна ланка динамівців заворожено спостерігала за уроками майстерності суперників. Від голкіпера Артура Рудька і двох інших вихованців клубу Микити Бурди з Віталієм Буяльським до легіонерів Тамаша Кадара з Алесандером Пантичем, згадку про «зірковість» яких просто не можна не взяти в лапки. Хоча би частково реабілітуватися на останніх секундах зустрічі зміг хіба Микита Бурда, який допоміг своїй команді уникнути поразки із сухим рахунком — 2:1 на користь «Олімпіка».

Напруги вистачало і в інших зустрічах. Дізнавшись про ще одне позбавлення шести турнірних очок, гравці «Волині» вдома поступилися «Сталі» — 0:1. Відмова потиснути руку Юрієві Вернидубу не допомогла Володимирові Шарану — його «Олександрія» поступилася в Запоріжжі «Зорі» теж з мінімальним рахунком 0:1. Донецький «Шахтар» резервним складом упевнено здолав в Одесі «Чорноморець» (3:0), а «Ворскла» і «Зірка» розійшлися миром (1:1) через черговий ляп досвідченого голкіпера полтавців Богдана Шуста.

Нарешті принципова суперечка в Дніпрі між конкурентами в боротьбі за рятівну десяту позицію, «Дніпром» і «Карпатами», теж не змусила глядачів нудьгувати. Невдовзі після початку другого тайму господарям вистачило семи хвилин, аби повести в рахунку з різницею в два м’ячі. Однак ще через дев’ять хвилин львів’яни провели просто таки стахановську дев’ятихвилинку, відповівши трьома влучними ударами — 3:2 на користь «Карпат».

У середу, 17 травня, фінальний матч Кубка України. Донецький «Шахтар» і київське «Динамо» вийдуть сьогодні на поле харківського стадіону «Металіст» о 21-й годині. А поєдинки тридцятого туру в прем’єр-лізі відбудуться найближчих суботи—неділі, 20—21 травня. Центральний, мабуть, на НСК «Олімпійський», де «Динамо» прийматиме «Зорю».

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