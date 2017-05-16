Кому тріумф, кому — фіаско

Якщо позаминулий тиждень ознаменувався десятим чемпіонством донецького «Шахтаря», то після минулого вікенду засоби масової інформації не втомлювалися повідомляти про перших невдах чемпіонату України з футболу. Втім, коли луцька «Волинь» позбулася шансів зберегти прописку в прем’єр-лізі через чергові зняті шість очок за борги перед своїм колишнім гравцем, то ФК «Тернопіль» і стрийська «Скала» попрощалися із першою лігою після поразок у матчах тридцятого туру.

Наші земляки минулої суботи, 13 травня, гостювали в столиці. Двобій з «Оболонню-Броварем» до болю нагадував чимало інших їхніх зустрічей у цьому сезоні. Через невпевнені дії містян у захисті господарям пощастило відзначитися вже на десятій хвилині. До апеляцій одного з лідерів команди гостей Віталія Богданова про те, що Юрій Бровченко завдав результативного удару після того, як підіграв собі рукою, арбітр і не думав дослухатися. На скарги аутсайдерів у вітчизняному футболі, вочевидь, не надто звертають увагу.

А остаточний підсумок зустрічі пивовари встановили невдовзі після початку другого тайму. Їхній досвідчений захисник Сергій Даценко виграв боротьбу на другому поверсі — 2:0 на користь «Оболоні-Бровара».

Інші результати тридцятого туру: «Полтава» — «Колос» — 0:2, «Іллічівець» — «Верес» — 1:1, «Арсенал» — «Авангард» — 0:3, «Нафтовик-Укрнафта» — «Геліос» — 1:1, «Гірник-Спорт» — «Скала» — 3:0, «Суми» — «Черкаський Дніпро» — 1:0, «Миколаїв» — «Буковина» — 3:1, «Інгулець» — «Десна» — 1:2.

Зате сьогодні, 17 травня, тернопільські прихильники гри мільйонів, найімовірніше, матимуть нагоду стати свідками тріумфу однієї з команд. У матчі 31-го туру ФК «Тернопіль» прийматиме маріупольський «Іллічівець». Перемога дасть змогу гостям достроково, за три тури до фінішу, стати переможцями турніру в першій лізі і завоювати путівку до прем’єр-ліги. Початок матчу на Тернопільському міському стадіоні — о 18-й годині.

Фото із сайту ФК «Оболонь-Бровар»