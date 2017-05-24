Майбутні чемпіони із Залізців

У Залозецькій ЗОШ з поглибленим вивченням іноземних мов на Зборівщині вперше провели змагання з легкої атлетики серед учнів початкової школи і вихованців старшої групи дошкільного навчального закладу. Діти продемонстрували своє вміння в човниковому бігу і спринті на 30 метрів.

Перші в своєму житті перемоги вибороли Діана Сеник з дитсадка і другокласник Вадим Батюх. Не менш щасливими від того, що потрапили до числа призерів, почувалися ще одна майбутня школярка Дарина Чух, першокласники Андрій С ухецький і Анастасія Теслюк, другокласники Тетяна Тимчишин, Юрій Цвігун і Дмитро Коваль.

А не менш напружена суперечка учнів 3—4 класів завершилася на користь старших. За сумою двох видів чемпіонські титули завоювали Наталя Дереженець і Андрій Химчук. Другі місця дісталися Наталі Голембйовській і Сергієві Новаку, треті — єдиній третьокласниці, якій удалося потрапити до числа призерів, Іванні Пинязі і Назарові Малюшевському.

Лауреати нагороджені грамотами, медалями і призами Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». Нагородили діток керівник селищного комунального центру «Спорт для всіх» Богдан Омельчук і директор школи Ярослав Нечай.

Фото з архіву організаторів змагань