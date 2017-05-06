М’ясо + пиво = «Мамонт»

Із 6 по 9 травня дружня ресторація «Мамонт», що в Тернополі, запрошує шанувальників справжнього смаженого на грилі м’яса та крафтового пива.

За словами засновника та співвласника ресторації Ігоря Леткого, свинину та курятину готуватиме Темур Фероян — «м’ясний» кухар із вірменським та грузинським корінням і 20-річним досвідом роботи. А пиво на різні смаки пропонуватимуть кілька відомих в Україні крафтових брендів зі Львова, Києва, Запоріжжя, Закарпаття тощо. Серед них і наші краяни — Володимир Ярема (козівська пивоварня «Стара Пивниця») та Микола Смочило (пивоварня Well BEER, що у Великих Бірках Тернопільського району).

Сьогодні з 18 години лекцію про пиво сорту ель читатиме гостям «пивних вихідних» Володимир Ярема, а у вівторок о тій же порі секрети пивоваріння у форматі лагер відкриє Микола Смачило.

Фото Наталі Турчин