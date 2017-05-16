Наймолодші не підвели і знову перемогли

Понад п’ятсот атлетів з дванадцяти областей нашої держави, Києва і Республіки Молдова, як ми вже повідомляли, взяли участь у проведеному в Рівне відкритому чемпіонаті України з кікбоксингу. Честь нашого краю гідно захистили наймолодші вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту та спортивного клубу «Тернопіль».

Передусім варто відзначити тринадцятирічного Максима Семенюка, якому у ваговій категорії до 42 кілограмів не було рівних у фул-контакті. А в розділі лоу-кік юнак виборов друге місце.

У сутичках із повним контактом відзначилися також його ровесник Євген Чирик та на рік молодший Роман Воробець. У своїх вагових категоріях обоє вибороли друге місце. Як і десятирічний Артем Сварян, який змагався в розділі лайт-контакт. А бронзову медаль в лоу-кіку завоював ще й Олександр Макарчук.

Юні тернопільські кікбоксери тренуються під керівництвом Сергія Колесника, Володимира Антошківа та Ігоря Кріля. Позаймавшись кілька днів вдома, відправилися ще й на змагання до Львова, де відбувся відкритий чемпіонат України серед молоді. І знову як надзвичайно солідна кількість учасників (понад 400 атлетів із сімнадцяти областей і столиці), так успішний виступ наших земляків.

У боях на рингу з повним контактом чемпіонські титули завоювали семикласник Тернопільської ЗОШ №9 Максим Семенюк, його ровесник із ЗОШ №22 Олександр Шаванов, шестикласник ЗОШ №19 Роман Воробець та учень четвертого класу ЗОШ №28 Сергій Пінькас. Відзнаки за друге місце дісталися Євгенові Чирику, який у вирішальному двобої поступився вже згаданому однокласнику Олександрові Шаванову, третьокласнику цієї ж школи Артемові Сваряну і Володимирові Кархуту.

Однією завойованою нагородою знову не обмежився Максим Семенюк. Йому, як і Романові Воробцю, також не було рівних і в боях на татамі в розділі лайт-контакт. Друге місце завоював Сергій Пінькас, третє — Артем Сварян.

На фото: переможці змагань у Львові Роман ВОРОБЕЦЬ і Олександр ШАВАНОВ.

Фото з архіву Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту