Не злякала негода найменших

Попри дощову прохолодну погоду, майже дві сотні юних прихильників «королеви» з дванадцяти ДЮСШ нашої області та їхні ровесники з ДЮСШ Луцького району на Волині зібралися минулої п’ятниці, 12 травня, на Тернопільському міському стадіоні. За нагороди традиційної відкритої першості Тернополя з легкої атлетики під гаслом «Хто ти, майбутній олімпійцю?», як і впродовж чи не всіх років незалежності нашої держави, змагалися юнаки і дівчата двох наймолодших вікових груп.

Спостерігаючи за стартами тих, кому не більше тринадцяти, без сумніву, ще зарано робити хоча би попередні висновки стосовно того, кому з них у майбутньому вдасться досягнути по-справжньому високих результатів, зійти на п’єдестали пошани всеукраїнських чи навіть міжнародних змагань. Хіба наставники вже встигли отримати для себе інформацію про сильні і слабші риси характеру підопічних, їхню здатність у потрібний момент продемонструвати максимум з можливого.

Тож хіба залишається констатувати: двома перемогами на представницьких змаганнях збірних спортивних навчальних закладів Західного регіону України порадували тренерів тернопільці Максим Пупко (300 м, довжина) і Дарина Міхеєва (довжина, висота) та Уляна Рава із Зборова, якій не було рівних у бігові на 300 і 600 метрів.

Спринт на 60 метрів приніс успіх Олександрові Філіпчуку з Кременця і Христині Тихоліз із Зборова, забіг на 1000 метрів — землякові останньої Святославові Наконечному, спортивна ходьба на 2000 метрів — підопічній Віри Зозулі Олександрі Франків. Натомість до суперечки юних представників метальних дисциплін з обласного центру та Бучача втрутилися і гості з Волині. В штовханні ядра найкращими стали Тетяна Бучинська і Михайло Труш з Бучача, в метанні списа — Яна Посядло з Луцька і Степан Петришин з Тернополя.

Свої лідери є вже, безперечно, і серед юнаків з дівчатами 2002—2003 років народження. В спринті на 60 метрів і в стрибках у довжину відзначився Ігор Танасійчук, у штовханні ядра і метанні списа — його земляк з Тернополя Андрій Жук. А в стрибках у довжину і висоту серед дівчат не було рівних Христині Яцулі з ДЮСШ Тернопільського району. В своїх дисциплінах перемогли також Іван Тимчук із Кременця і Таїсія Роденко з Бучача (300 м), Тетяна Когут з Бережан (600 м), Дмитро Цвірла із Зборова (1000 м), Андрій Романів з Чорткова (висота), Валентина Павлів з Бучача (ядро) і тернопілька Дарина Мостова (спис). А у вирішальному забігу дівчат на 60 метрів першою на фініші була Іванна Саковець із Луцька.

Фото Леоніда ДАХНОВСЬКОГО