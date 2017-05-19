Плата за ліцензії

На запитання одного з наших читачів про вартість ліцензій на роздрібну торгівлю алкоголем відповіли в Тернопільській ОДПІ. Відповідно до статті 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» щорічна плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями становить 8000 гривень на кожний окремий зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі.

А на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться в межах території міст, плата становить 500 гривень.

Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю сидром та перрі становить 780 гривень на кожне місце торгівлі незалежно від його територіального розташування.

Для місць торгівлі, які розташовані за межами території міст обласного підпорядкування і міст Києва та Севастополя на відстані до 50 кілометрів та які мають торговельні зали площею понад 500 квадратних метрів, плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі, становить 8000 гривень на кожний окремий зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться в місці торгівлі.

Щорічна плата за ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі становить 2000 гривень, а на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться в межах території міст — 250 гривень.

Детальніші консультації — в Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ