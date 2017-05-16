Подобається Олі перемагати

Відзначивши березневий дебют на міжнародних змаганнях двома медалями чемпіонату Європи в Чехії, найкраща легкоатлетка тернопільського «Інваспорту», багаторазова переможниця і призерка всеукраїнських стартів, майстер спорту Ольга Зазуляк, звісно ж, на досягнутому не заспокоїлася. І на чемпіонаті світу з легкої атлетики серед спортсменів з розумовими та фізичними вадами, який у ці дні, з 12 по 19 травня, проходить у столиці Королівства Таїланд Бангкоку, з усього видно, збирається виступити не гірше.

Наставник 22-річної атлетки Іван Салук повідомив, що дебют уже на світовій першості Ольга позавчора, 15 травня, відзначила завоюванням срібної медалі в потрійному стрибку. В найкращій спробі судді зафіксували політ на 10 метрів 85 сантиметрів. До чемпіонського титулу залишалося якихось сантиметрів двадцять. Але, як розповіла підопічна телефоном після церемонії нагородження, надзвичайно важкий для європейців клімат Південно-Східної Азії, де до 36-градусної спеки додається майже стовідсоткова вологість, сплутав карти не лише їй. Чемпіонка Європи теж залишилася позаду. А ось росіянці, яку в Чехії здолала, цього разу вдався стрибок на отих двадцять сантиметрів дальший.

У середу, 17 травня, друга з улюблених дисциплін Ольги Зазуляк — стрибки в довжину. Не загадуватимемо, а лише побажаємо дівчині не менш вдалого виступу. Та ще — привітаймо зі званням майстра спорту міжнародного класу, яке виконала позавчора, завоювавши титул віце-чемпіонки світу.

На фото: столиця Таїланду Бангкок стала щасливою для новоспеченої віце-чемпіонки світу в потрійному стрибку Ольги ЗАЗУЛЯК.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»