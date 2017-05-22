Результативний дебют на безрадісному фоні

У білоруському Бобруйську відбувся юнацький чемпіонат світу з гирьового спорту в окремих вправах та відкритий турнір сусідньої держави під назвою «Юний силач». Честь Тернопільщини в збірній України на цих змаганнях захищав вихованець Збаразької ДЮСШ Богдан Тольпа.

Дебютний виступ на міжнародній арені дався підопічному заслуженого тренера України Петра Багрія хоча і важко, зате результативно. Вибороти чемпіонський титул у поштовху, на думку наставника, юнакові завадило лише хвилювання. А трохи пізніше додав до свого активу ще й «срібло» за успіхи в ривку.

У відкритому турнірі юних силачів Білорусі Богдану теж вдалося втримати друге місце. В усіх вправах чемпіоном став атлет з Узбекистану, який теж довів свою перевагу над господарями помосту.

На завершення ж Петро Багрій, який, нагадаю, є головою обласного осередку Федерації гирьового спорту України, не міг не поділитися враженнями про розвиток свого улюбленого виду в Білорусі. Ось у кого необхідно повчитися. Як і в Італії, де два роки тому теж відбулася світова першість, у сусідній країні нині виявляють куди більшу зацікавленість. Відкрили чимало відділень і секцій, розробили програму підтримки та фінансування спортсменів.

Як це дисонує зі станом справ в Україні, де владні чиновники силою впихають національний вид спорту в контрольований Росією «союз». Одне слово, як розвиваємо своє національне, так нас і оцінює світ. Шкода, що саме через це погіршуються і результати. У командному заліку збірна України посіла тільки третє місце, поступившись атлетам з Узбекистану і Білорусі.

На фото: юні українські гирьовики разом зі своїм наставником, заслуженим тренером України Петром БАГРІЄМ.

Фото з архіву Петра БАГРІЯ