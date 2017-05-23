Так тримати, юна зіронько!

Протягом півтора тижня в Миколаєві тривали баталії чемпіонату України з шахів серед дітей віком до десяти років. Серед тих, хто може похвалитися вдалим виступом, і наша землячка, учениця 4-А класу Почаївської ЗОШ I—III ступенів Віра Венжинович.

Талановитій юній прихильниці древньої гри, про яку наше видання вже розповідало, як і торік на аналогічних змаганнях наймолодших вітчизняних шахісток, пощастило відзначитися в бліц-турнірі — вдруге підряд виборола високе четверте місце, підтвердивши не випадковість як торішнього свого успіху на всеукраїнській арені, так і перемог на обласних стартах. Завдяки відмінній реакції і психологічній стійкості, передусім необхідних у грі в блискавичні шахи, дівчинці з провінційного містечка вдалося перемогти лідерів рейтингу зі столиці нашої держави, Миколаєва, Одеси, де умови для занять у спеціалізованих шахових школах незрівнянно кращі. Для того, аби піднятися на п’єдестал пошани, забракло хіба зайвої посмішки її величності спортивної Фортуни.

Утім випускниця початкової школи в переддень свого першого серйозного ювілею (десять років Вірі виповниться через три тижні, 14 червня) оптимізму не втрачає. Вже солідний, як для її віку, чотирилітній стаж занять хіба навпаки — додає впевненості в хитросплетіннях шахових комбінацій. До шахового гуртка місцевого Будинку дитячої творчості під опіку Валентина Лещука, до речі, Віру привели батьки, медики за професією Іван Федорович та Ірина Петрівна. А останнім часом у підготовці суттєво допомагає й інший відомий на Тернопільщині дитячий тренер Іван Хабінець.

Тож трохи відпочинку під час таких очікуваних усією дітворою літніх канікул і — далі до занять. Як у загальноосвітній школі, де є відмінницею, так і за шаховою дошкою. Попереду нові, ще серйозніші випробування вже у віковій групі до дванадцяти років.

Фото Івана ВЕНЖИНОВИЧА