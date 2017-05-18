Хоч уболівальники і розчаровані

Напружений і видовищний матч 31-го туру чемпіонату України в першій лізі між «Тернополем» та «Іллічівцем» позавчора, 17 травня, завершився доволі прогнозовано — перемогою гостей з рахунком 1:0. Та невдоволення вболівальників викликала не так чергова невдача улюбленців, як придуманий харківським арбітром одинадцятиметровий в їхні ворота, який і вирішив долю зустрічі.

Аби остаточно переконатися, що служитель футбольної Феміди на догоду без п’яти хвилин переможцям турніру ледве не з пальця висмоктав покарання, треба, звісно, переглянути відеоповтори моменту на 71-й хвилині. Надто вже сумнівною видається та обставина, що захисник Степан Клекот, який стояв ледве не спиною до Дмитра Іванісені, з порушенням правил перешкоджав тому вести боротьбу за м’яч.

Натомість занадто емоційна реакція господарів, яка завершилася вилученням досвідченого гравця з поля за другу жовту картку, а головного тренера Петра Бадла — з тренерської лави, без сумніву, була зайвою. Кому, як не їм, знати, що в таких ситуаціях арбітри своїх рішень не змінюють.

Тож і залишається хіба привітати суперників з достроковим завоюванням путівки до прем’єр-ліги та сподіватися, що й гравці «Тернополя» в наступному сезоні постануть боєздатним колективом у другій лізі. Самолюбства у футболістів, як засвідчив позавчорашній поєдинок, вистачає.

Інші результати 31-го туру: «Геліос» — «Черкаський Дніпро» — 2:1, «Колос» — «Оболонь-Бровар» — 2:0, «Авангард» — «Полтава» — 1:0, «Скала» — «Інгулець» — 0:1, «Гірник-Спорт» — «Суми» — 1:0, «Верес» — «Миколаїв» — 3:1, «Буковина» — «Нафтовик-Укрнафта» — 2:2, «Десна» — «Арсенал» — 5:1.

У неділю, 21 травня, «Тернопіль» у гостях зіграє з «Миколаєвом» — однією з трьох команд, яку нашим землякам удалося обіграти (ще «Арсенал» і «Скала») в сезоні, що завершується.

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