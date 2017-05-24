Часу все менше

Нагадування від Тернопільської ОДПІ. Першого липня 2017 року закінчується термін формування нового Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Аби потрапити до нового реєстру, неприбуткові організації зобов’язані передусім привести свої установчі документи у відповідність з вимогами, встановленими пунктом 133.4 Податкового кодексу України. А також надати копії документів до податкової інспекції, на обліку в якій вони знаходяться.

Ті неприбуткові організації, що не привели свої установчі документи у відповідність та не надали їх копії до податкової, будуть виключені з Реєстру неприбуткових організацій після 1 липня 2017 року. А релігійні організації — після першого січня 2018 року.

Постанова Кабінету міністрів України стосовно цього від 29 березня за номером 195 набула чинності з 31 березня 2017 року.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ