Часу ще трохи є

Нагадування від Тернопільської ОДПІ. Для тих, хто подав податкові декларації про майновий стан і доходи за 2016 рік.

Згідно з чинним законодавством громадяни, які до першого травня цього року подали податкові декларації за 2016 рік про отримані доходи від спадщини (дарування), продажу рухомого та нерухомого майна, іноземні та інші доходи, повинні самостійно сплатити податок на доходи фізичних осіб та військовий збір до першого серпня 2017 року.

Докладні консультації можна отримати в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вулиця Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ