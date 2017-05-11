Чому бути, того не минути

Урочистості з нагоди десятої перемоги донецького «Шахтаря» в чемпіонатах України, чесно кажучи, видавалися занадто пафосними. Ювілейного тріумфу в елітному дивізіоні гірники домоглися у важкі для вітчизняного футболу часи, коли жодна інша команда навіть натяку на конкуренцію не спромоглася продемонструвати.

Тож і не дивно, що підопічні Паулу Фонсеки, як ті стахановці в сумнозвісні радянські часи, ще за чотири тури до фінішу, здолавши минулої суботи, 6 травня, луганську «Зорю» (3:2), відрапортували: стали недосяжними для суперників. У не таку далеку епоху «розвинутого соціалізму з плановою економікою» шахтарі теж полюбляли зустрічати новий рік десь у жовтні чи в листопаді.

Дивувалися ми всі з вами трохи раніше. Скажімо, після початку блокади активістами торгівлі з тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської областей. Для багатьох, погодьтеся, стало несподіванкою, що всі три роки війни на сході нашої держави, сором’язливо названою АТО, розташовані в невизнаних республіках підприємства власника одного з двох грандів українського футболу спокійнісінько приносили йому прибуток.

У всіх, користуючись спортивною термінологією, нібито, рівні умови перед стартом. Та не у всіх однакові можливості. Авторові цих рядків тоді згадалися слова одного з керівників місцевих підприємств, яке змушене використовувати високоякісне коксівне вугілля. Мовляв, коли, згідно з Мінськими домовленостями, шматували Україну, мимоволі склалося враження, що і наші можновладці були не проти, аби всі шахти, де видобувають антрацит, залишилися загарбникам. Кому війна — кому мати рідна. Хтось із власників футбольних клубів по півроку і більше зарплату гравцям не платить, а комусь і далі закордонні зірки по кишені.

Та ми все ж не про політику, а про футбол. Інші матчі 28-го туру закінчилися з такими результатами: «Волинь» — «Ворскла» — 0:1, «Олімпік» — «Чорноморець» — 1:0, «Динамо» — «Олександрія» — 6:0, «Сталь» — «Карпати» — 2:1, «Зірка» — «Дніпро» — 1:1.

Поєдинки 29-го туру відбудуться з 12 по 14 травня. Чи вдасться футболістам одеського «Чорноморця» вдруге підряд обіграти новоспечених чемпіонів?

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