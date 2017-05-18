Що є, то є

Проведений позавчора, 17 травня, фінальний поєдинок розіграшу Кубка України не тільки став вінцем сезону у вітчизняному футболі, а й зайвий раз підтвердив об’єктивність загалом уже підбитих його підсумків. Ще одна перемога донецького «Шахтаря» над київським «Динамо» (1:0), здається, остаточно підтвердила висновок про те, що перевага гірників над біло-синіми доведення не потребує.

Утім динамівці на чолі зі своїм лідером Андрієм Ярмоленком, без сумніву, постаралися дати бій принциповим конкурентам. З максимальною самовіддачею намагалися діяти в кожному з епізодів і навіть «нефартовому» легіонерові Александеру Пантічу не дорікнеш за зароблений уже на початку гри одинадцятиметровий. Перебував ж бо спиною до м’яча, ніяк не міг побачити, що той улучить йому в руку.

Доля, зрештою, тоді змилостивилася над номінальними гостями, не дозволивши Марлосу забити з позначки. Однак, коли до свистка про закінчення другого тайму без компенсованих залишалося дев’ять хвилини, її величність Фортуна таки вгледіла в діях динамівців просто таки злочинну для футболу недбалість. Не можна ж змиритися із тим, що чи не вся команда в білій формі, вишикувавшись перед своїм штрафним майданчиком у лінію, пасивно спостерігала за тим, як уже згаданий Марлос спокійнісінько прийняв вибиту Андрієм Пятовим шкіряну кулю, обіграв одного з опонентів і, трохи змістившись уліво, завдав потужного і влучного удару по воротах.

Невже не знали, що бразильському чаклунові цілком до снаги пробити і з-за меж штрафного? І несмілива спроба Володимира Шепелєва відібрати м’яч у підкаті навряд чи стане йому на заваді. Особливо, коли й голкіпер суперників Максим Коваль, трохи змістившись уперед, теж залишився стороннім спостерігачем, навіть не спробувавши зреагувати на удар.

Одне слово, на цьому сезон для донецького «Шахтаря» і київського «Динамо» можна вважати завершеним. Три останні матчі чемпіонату (причому і призначений на 26 травня поєдинок 31-го туру між ними, де господарями знову будуть гірники) для кожної з команд уже нічого не вирішують. Своєрідні спаринги перед майбутніми баталіями в новому сезоні.

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