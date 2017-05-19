Вільне життя
Вільне життя  |  Економіка  |  Новини  |  Тернопіль  |  Як себе знайти?
19.05.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Як себе знайти?

Корисне нагадування від Тернопільської ОДПІ. На суб-сайті офіційного веб-порталу ТО ДФС у Тернопільській області (tr.sfs.gov.ua) в рубриці «Анонси» — «Щодо реєстру ліцензій» можна ознайомитися з реєстрами виданих та анульованих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та реєстрами виданих та анульованих ліцензій на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами за квітень 2017 року. 

Там же розміщено і перелік діючих ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та діючих ліцензій на роздрібну торгівлю тютюновими виробами станом на перше травня 2017 року.

Детальніші консультації — в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ

Loading...

Про автора

Богдан Дікальчук

46001
м.Тернопіль
вул.Гетьмана Сагайдачного,9,
+38 0352 235 461
Email: webmaster@vilne.org.ua

Новини

Підписка на новини