Ігор Яворський знає, що робити

Попри те, що посада головного тренера футбольного клубу «Тернопіль» сім місяців залишалася вакантною (поправте, коли збився з рахунку), трохи більше тижня тому відомий місцевий спеціаліст, а раніше й один з найпопулярніших у минулому футболістів Тернопільщини Ігор Яворський вирішив стати біля керма аматорської теребовлянської «Ниви», а не колективу майстрів поки що першої ліги. На цілком логічне запитання, з яких мотивів, той відповів лаконічно: відгукнувся на пропозицію тих, хто, на його думку, бачить перед собою перспективи.

Утім необумовлене наперед інтерв’ю з Ігорем Петровичем, узяте під час матчу тернопільських містян минулого понеділка, 8 травня, з «Полтавою», здається, схилило до думки, що досвідчений спеціаліст, який має досвід роботи з львівськими «Карпатами», донецьким «Металургом», тернопільською «Нивою», знайшов цікаву для себе роботу. З президентом клубу, якому три останні сезони не було рівних в аматорському футболі Тернопільщини, Степаном Никеруєм домовилися про поступове зростання рівня майстерності команди. З тим, аби вже в наступному сезоні теребовлянська «Нива» потрапила до числа призерів чемпіонату України серед аматорів і за спортивним принципом завоювала путівку до другої ліги.

— Усі футболісти і працівники клубу разом з колишнім наставником Назаром Козаком залишилися, — запевнив Ігор Яворський. — Разом прагнутимуть до нових вершин. Хоча зміни перед новим чемпіонатом України неодмінно будуть. Вищі завдання диктують необхідність зміцнення складу виконавцями вищого рівня майстерності. А талановита молодь захищатиме честь «Ниви» в першій лізі чемпіонату Тернопільщини.

Із новим головним тренером теребовлянській «Ниві» вдалося домогтися і другої в цьому році перемоги. Минулої неділі, 7 травня, на своєму полі здолали «Ковель-Волинь» — 2:0. Зламати опір суперника вдалося в завершальні п’ятнадцять хвилин зустрічі. Спочатку одинадцятиметровий реалізував Віктор Ковалик, а невдовзі відзначився й Олександр Боженко.

А приблизно за годину перед тим аналогічного успіху з рахунком 2:0 у домашній зустрічі зі «Львовом» домігся також «Чортків-Педуніверситет». Завдяки їй підопічним Василя Івегеша вдалося залишити останній рядок турнірної таблиці.

І лише тернопільська «Нива», яка в суботу, 6 травня, приймала у Великих Гаях лідера першої групи, волочиський «Агробізнес», засмутила власних прихильників — 0:2. Не без допомоги, до речі, добре відомих тернопільським прихильникам гри футболістів. Уже на другій хвилині рахунок відкрив Тарас Пліс. За команду гостей також виступали Сергій Атласюк, Андрій Дубчак, Сергій Шум, Андрій Скакун, а її головним тренером є колишній гравець тернопільської «Ниви» Андрій Донець.

На призначену на суботу, 13 травня, виїзну зустріч із «Чайкою» футболісти тернопільської «Ниви» відправляться з новим головним тренером — колишнім своїм гравцем Сергієм Задорожним, якого керівництво клубу представило команді позавчора, 10 травня. Днем пізніше «Чортків-Педуніверситет» гостюватиме у Ковелі на Волині. А теребовлянська «Нива» в сімнадцятому турі вільна від гри.

На фото: вже на початку зустрічі тернопільської «Ниви» і волочиського «Агробізнесу» гостям пощастило відзначитися.

Фото із сайту тернопільської «Ниви»