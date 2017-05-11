Інтерес не спадає

Із початку цього року до Центру обслуговування платників Тернопільської ОДПІ звернулося понад 111 тисяч наших земляків. Їм надали 13609 адміністративних послуг.

Начальник управління обслуговування платників Василь Кравець зазначив, що найбільш популярними є видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки — 4284 звернень. Фахівці, задіяні до роботи в Центрі, також зареєстрували 1108 книг обліку розрахункових операцій, 3298 книг обліку доходів і витрат, надали 2115 витягів з реєстру платників єдиного податку, перереєстрували в Реєстрі неприбуткових організацій 232 установи, видали 627 довідок про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, зареєстрували 158 РРО тощо.

Центр обслуговування платників працює з понеділка по четвер з 9-ї до 18-ї години, в п’ятницю — з 9-ї ранку до 17-ї години 45 хвилин, у суботу — з 9-ї до 13-ї години. Обідня перерва з 13-ї години до 13-ї години 45 хвилин.

Телефон для довідок — 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ