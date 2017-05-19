І знову сім’я Буличів!

Дев’ять тернопільських сімейних тріо, які стали найкращими в своїх мікрорайонах, і дружна родина Данелюків із Скалата, про яку наше видання нещодавно писало, взяли участь у фінальних баталіях традиційних обласних змагань «Мама, тато, я — спортивна сім’я». Вирішальні старти, присвячені Міжнародному дню сім’ї, відбулися на майданчику зі штучним покриттям у парку Національного відродження.

Різноманітні естафети і цього року засвідчили перевагу неодноразових переможців із сім’ї Буличів. Мама Лілія та дорослий і молодший Ігори захищали честь Тернопільської спеціалізованої ЗОШ з поглибленим вивченням іноземних мов №3. Подружжя Тетяни і Володимира Бугаїв разом із сином Владиславом із ЗОШ №24, відставши тільки на три очки, вибороли друге місце. А третє в не менш напруженій боротьбі з родиною Рудників із ЗОШ №21 завоювали Віктор і Юлія Драпінські разом із сином Вадимом із ЗОШ №20.

Звісно, що лауреатам дісталися подвійні нагороди — за успіх у міських та обласних змаганнях. Про звитягу нагадуватимуть грамоти, медалі, призи від міського та обласного центрів фізичного здоров’я «Спорт для всіх», спонсорів — компаній «VIKNAR’OFF» і «Торговий дім «Карпатські мінеральні води».

Сім’я Буличів захищатиме честь Тернопільщини на всеукраїнському фестивалі «Мама, тато, я — спортивна сім’я», який наприкінці травня відбудеться в Бердянську Запорізької області.

Фото Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я «Спорт для всіх»