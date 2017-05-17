ПОДВИГ ПАТРІОТІВ. Штаб АТО і Міністерство оборони повідомили про героїчний подвиг трьох захисників України в районі селища Луганське на Світлодарській дузі. Бійці 43-го батальйону «Патріот» 53-ї бригади 22-річний уродженець Нікополя Дніпропетровської області Анатолій Бішко, уродженець Херсонщини Сергій Смирнов і 31-річний уродженець Кривого Рогу Юрій Мальков загинули, рятуючи пораненого побратима. Один з них, будучи пораненим, підірвав гранату, щоб не потрапити у ворожий полон. А брехлива російська пропаганда розповсюдила інформацію, що загиблі українці належали до диверсійно-розвідувальної групи, що, зрозуміло, не відповідає дійсності.

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ТРАВЕНЬ У НАШІЙ ІСТОРІЇ. 137 років тому, 3 травня 1880-го почав курсувати найстаріший в Україні львівський трамвай-конка. Вартість квитка залежала від кількості коней, запряжених у вагон. 4 травня 1915 року закінчився бій за гору Маківку, перший великий бій Українських січових стрільців, який тривав майже тиждень. Внаслідок великих втрат російські війська не змогли продовжити наступ і поспішно відступили. 12 травня 996 року в Києві освятили першу на Русі кам’яну церкву — Десятинну, або церкву Успіння Пресвятої Богородиці. Її зруйнували татаро-монголи у 1240 році. Залишки фундаменту Десятинної церкви є пам’яткою національного значення. 22 травня 1979 року у Львові, на Личаківському цвинтарі, похоронили Володимира Івасюка. Той похорон перетворився на масову акцію протесту. 18 травня співака і композитора знайшли в Брюховецькому лісі повішеним. Офіційна версія — самогубство, неофіційна — його вбив КДБ. Архіви цієї справи, що зберігаються в Москві, досі засекречені. 25 травня 1709 року за наказом Петра І зруйновано Запорізьку (Чартомлицьку) Січ — за підтримку самостійницької політики гетьмана Івана Мазепи.

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ДЕ КОРІНЬ ЗЛА? За твердженням заступника гендиректора телеканалу ATR Айдера Муждабаєва, «в Україні гроші не в держбюджеті («Америко, допоможи!»), не в армії (допомагайте, добровольці!), а в кишенях кількох сімей, колишніх і тих, що тепер при владі. Що війна, що окупація, що смерті — на їхньому добробуті це особливо не позначається. Вони в порядку. Скільки українських бійців можна було б урятувати, скільки важливих для країни справ зробити! Їхні сімейні мільйони — це вбиті, поранені, це вкрадене майбутнє наших дітей. Ці гроші висмоктані з України. Скривавленої, воюючої, злиденної. Хоча насправді — багатої. Її розкрадають до дна, злодійство на сировині доходить до 80%, і немає планів зупинитися. І поки одні воюють, а інші — крадуть, реальних змін на краще марне чекати».

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«НІЧОГО НЕ МІНЯЄТЬСЯ в нашому інформпросторі. Хіба що низка фігурантів щосили намагається створити відчуття наближення виборів. Вони лізуть у всі ефіри й нескінченно піарять свої політичні проекти. Я вже боюся включати праску, раптом і там почую неповторний голос і побачу «ленінське примруження» В. З. Рабиновича. Вадим Зінов’євич явно приміряє на себе імідж Омеляна Пугачова і зве пролетарсько-селянські маси України до «сокири», до розборок з проклятою буржуазією… Але Рабинович хоча б намагається якось «фільтрувати базар», чого не скажеш про таку фактурно-колоритну особу, як Є. А. Червоненко. Кожний його публічний спіч змушує згадати безсмертну фразу великих одеситів Ільфа і Петрова: «Остапа понесло!»… Ось, наприклад, на каналі «1+1» він образив національну гідність українців, заявивши, що їх національною ідеєю є вкрасти. Мільйони українців не крадуть, а чесною працею виживають у тяжких життєвих умовах, зокрема створених в Україні паном Червоненком і його «братами по класу». А що сам пан Червоненко спілкується переважно зі злодіями, якщо таке коло спілкування, то це його особистий вибір, і не треба плювати в обличчя українцям». То думки і висновки Ігоря Лосєва, телевізійного оглядача газети «День».

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ЗАЛІЗНИЧНІ ЗАРОБІТЧАНИ. Згідно з даними консолідованої фінансової звітності «Укрзалізниці», керівному складу компанії (головою її правління є поляк Войцех Бальчун, членами правління — Ремігіуш Пашкевич, Олександр Бужор, Іренеуш Василевський, Сергій Михальчук, Желько Марчек і Марек Злосний, з них лише два — українці) торік виплатили 19,2 мільйона гривень зарплатні. Нагадаємо, В. Бальчун отримує 416 тисяч гривень на місяць. Водночас, як свідчать результати цієї звітності, «Укрзалізниця» зазнала збитків на більш ніж сім мільярдів гривень.

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ОСЬ ДЕ НАШЕ БАГАТСТВО! Згідно з даними, оприлюдненими Інститутом економіки і прогнозування НАНУ, за роки незалежності з України в офшори «витекло» більш як 148 мільярдів доларів. Знизити відтік капіталів і збільшити фінансові вкладення в економіку України іноземними інвесторами, на переконання експертів, можливо, лише коли будуть створені сприятливі кредитні та фіскальні умови.

За інформаціями видань «Україна молода», «Маловідома історія», «Високий Замок», «День», «Сільські вісті».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

Фото з вільних джерел