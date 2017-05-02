СКІЛЬКИ НАС? Згідно з опитуванням Центру Разумкова, 92% громадян України вважають себе етнічними українцями і лише шість відсотків — росіянами. Найбільше — 94,7—90,1% опитаних — відчувають себе представниками титульної нації на заході, в центрі та на півдні України. Утім, на сході цифри також промовисті — 88,7% респондентів. На Донбасі українців менше — 68,6%. Тенденція така: чим молодший вік опитаного, тим більша ймовірність, що він ідентифікує себе як етнічний українець.

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ЇХНЄ ЩАСТЯ… Олександр Чалапчій з Кіровоградщини, що втратив в АТО обидві ноги, але знову навчився ходити, на компенсацію за поранення відкрив власний бізнес і став виготовляти екологічне паливо, на запитання, чи здатний ветеранський рух змінити Україну, відповів так: «Їх (політиків) щастя, що нині війна, що немає коли хлопцям «займатися» верхівкою. Але як одного зачеплять — піде ланцюгова реакція. Люди вже вміють стріляти і вже нічого не бояться, той Майдан буде здаватися їм казкою. Ми вже бачили смерть і один за одного горло перегриземо. Їм (політичній еліті) треба змінюватися».

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ЗА ЩО ВОЮВАВ? Олександр Чалапчій: «Мене часто запитують: «За що ти воював, ось за цю країну?» Люди добрі, я воював за свою землю! Мої пращури воювали, так і я! Кожен другий хоче мене пожаліти, але мені цього не треба. У мене все добре! Є люди, які живуть тим Радянським союзом, і от, як я патріот своєї країни, так і вони патріоти — тільки Радянського союзу. Я навіть не намагаюсь їх змінити, вони такими вже і підуть з цього світу. На щастя, є люди, які підтримують… У нашій області десь 50 на 50».

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А КАЖУТЬ, ЩО НІЧОГО НЕ РОБИМО. Представники хімічної компанії ХАДО, які постачають у зону АТО мастила для військової техніки, самостійно розробили і випустили перші зразки крупнокаліберної далекобійної гвинтівки. На відміну від аналогів, вона укомплектована винятково вітчизняними деталями та вузлами і має одразу кілька переваг: значно коротша за зброю подібного класу й оснащена плаваючим стволом, має прицільний пристрій, що дає змогу змінювати точку вогню просто під час стрільби і може влучити в ціль на відстані 2,5 кілометра.

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ПОДАЛІ ВІД РОСІЇ. Як зазначає «День», «експерти схиляються до того, що нині військові заводи треба переносити до Західної і Центральної України, подалі від Росії. І треба міняти всю військову інфраструктуру, адже всі роки до російської агресії де-факто наші стратеги готувалися відбивати атаку із заходу, не вважаючи РФ противником. 2014 рік усе розставив на свої місця. У результаті геополітичної дурості та прямої зради ми втратили єдиний у країні патронний завод у Луганську. За три роки влада не спромоглася побудувати новий десь під Дрогобичем або Тернополем. Потрібні заводи з виробництва снарядів, ракет, мін. Щоб майбутні історики не написали, що українська армія билася героїчно, але у неї не було боєприпасів…»

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ЧОМУ ЛЮДИ НЕНАВИДЯТЬ ДЕПУТАТІВ? «Бо вони для них — синонім крадія і зрадника. У шкурі народного депутата важко достукатись до людей, бо є оце упереджене ставлення», — каже нардеп Світлана Заліщук. На її думку, «насамперед треба говорити не про корупцію в школах чи лікарнях, а про корумпованих чиновників, депутатів, суддів, митників. Вони, як кажуть, задають тон. Як свідчить досвід інших країн, через створення сильних інститутів, здатних побороти корупцію у найвищих ешелонах влади, вдається поступово змінювати культуру в усьому суспільстві».

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БЕЗ ЛЮДИНИ. Нещодавно експерти з Великобританії запустили проект щодо вивчення відновлення флори і фауни після Чорнобильської катастрофи. На українській стороні вчені встановили більше сорока камер спостереження. Відзняте відео шокувало всіх! Ліси Чорнобиля нагадують пасторальну картинку з підручника біології: дикі кабани, вовки, козулі та лисиці почуваються тут абсолютно чудово. Відновилася популяція не тільки тварин-ендеміків, а й з’явилися кілька видів, які вважалися зниклими не одну сотню років: європейська рись, бурий ведмідь, зубри і навіть коні Пржевальського. Радіація не може бути хорошою штукою, але вона, як бачимо, впливає на природу набагато менше, ніж людина. Можна сказати, що ми гірші від ядерної війни для флори і фауни нашої планети.

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ГИНУТЬ СИНИ УКРАЇНИ. За даними адміністрації Президента, від початку нинішнього року внаслідок ворожих обстрілів полягло 69 військовослужбовців Збройних сил, понад 420 зазнали поранень. Всього ж, за офіційними даними, війна забрала життя 2652 воїнів з усіх силових відомств. Однак статистика неповна, адже достовірних відомостей щодо добровольців досі нема.

За інформаціями видань «Сільські вісті», «Українське слово», «Україна молода», «День», «Високий Замок», RISU.

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел