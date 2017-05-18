Щодня в нашому житті відбуваються і радісні, і сумні події. Буває, що потрібно порадитися, попросити допомоги, розділити з кимось радість чи смуток. Цього ж хочуть і наші діти. Часто вони ще не готові до проблем, які долають дорослі, тому потребують підказки й допомоги. Хто може надати таку допомогу? Передусім — батьки, рідні. Але буває так, що дітям важливо почути пораду від сторонніх осіб. Та вони не знають, до кого звернутися, хто може їх уважно вислухати, не образити, зрозуміти.

Тому з 2013 року в Україні працює національна гаряча лінія для дітей та про дітей, яку відкрила громадська організація «Ла Страда-Україна» і за якою маленькі українці знаходять підтримку та пораду щодо своїх проблем, якими їм нема з ким поділитися.

Важливо, що номер безкоштовний з усіх мобільних та стаціонарних телефонів в Україні. Навіть коли на рахунку немає грошей, то на дитячу гарячу лінію можливо дотелефонуватися. Основні принципи її роботи — анонімність і конфіденційність. Тобто ніхто не дізнається про дзвінок і ту інформацію, якою людина поділилася з консультантом (звичайно, якщо вона сама цього не захоче). Ніхто не визначає номер, з якого телефонували.

Оскільки гаряча лінія для дітей і про дітей, то на її номер можуть телефонувати й дорослі. Тобто батьки, вчителі, вихователі мають змогу оперативно отримати індивідуальну консультацію компетентних психологів, юристів та соціальних працівників щодо порушень прав дітей.

На гарячу лінію діти звертаються з різними питаннями. Основні теми — насильство та жорстоке поводження з ними у сім’ях і з боку оточення, психологічні проблеми, негаразди в стосунках із дорослими та однолітками, майнові права, питання встановлення опіки, а також булінг і безпека в Інтернеті. Національна дитяча гаряча лінія давно стала наставником і порадником для тих, хто телефонує за її номером.

Коли порушуються права дітей, коли їх б’ють і принижують, консультанти лінії пояснюють, до якої організації необхідно звернутися по допомогу. Також вони підказують, як розповісти про свої почуття людині, котру кохаєш; як полегшити переживання, якщо вона тобі не відповідає взаємністю, або як помиритися з коханою чи коханим…

Лише торік за номером гарячої лінії зателефонували майже 45 тисяч дітей. І продовжують звертатися, бо потребують поради, довіряють консультантам; бо вже телефонували і отримали допомогу; бо знають, що їхні історії нікому не розкажуть, якщо вони самі цього не захочуть; бо дзвінки безкоштовні тощо.

Національна дитяча гаряча лінія працює за номером 0-800-500-225 (також у неї є короткий номер 772, дзвінки на який безкоштовні тільки для абонентів мобільного оператора «Київстар») із понеділка по п’ятницю від 12-ї до 20 години та в суботу з 12-ї до 16 години.

Олександра ГРИНЬКІВ,

керівник ГО «Інформаційно-правовий центр «Права людини», тренерка національної тренерської мережі ГО «Ла Страда-Україна».

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