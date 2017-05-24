Гроші на житло

Уряд виділив 28 млн грн на держпрограму забезпечення молоді та родин учасників АТО житлом.

«Збільшенням фінансування державної програми забезпечення молоді житлом на 28 млн грн ми забезпечуємо фінансовий інструмент для пільгового кредитування будівництва та придбання житла молодими родинами. При цьому перевага буде надана, насамперед, сім’ям учасників АТО», — заявив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

Він також повідомив, що в рамках програми пільгового кредитування молодіжного житлового будівництва в місцеві бюджети на 2017 рік було закладено понад 101 млн грн.

Валентина ДЕВЛИШ.

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