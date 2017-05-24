Коли пенсія не буде милостинею?

УРЯД ДНЯМИ ВУСТАМИ ПРЕМ’ЄРА ГРОЙСМАНА РОЗПОВІВ ПРО ТЕ, ЯК БАЧИТЬ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ. ПРО ПЕНСІЙНУ РЕФОРМУ ЙШЛОСЯ ДАВНО, Й ДОМИСЛІВ З ЦЬОГО ПРИВОДУ БУЛО ЧИМАЛО. НАЙБОЛЮЧІШИМ, ЗДАВАЛОСЯ, СТАНЕ МОЖЛИВЕ РІШЕННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ ПЕНСІЙНОГО ВІКУ. ПЕРЕДБАЧАЛИ, ЩО МОЖУТЬ ЗБІЛЬШИТИ ЙОГО ЧИ НЕ ДО 65 РОКІВ. «КОЛИ Ж ТОДІ ЗАСЛУЖЕНО ВІДПОЧИВАТИ»? — СТАВИЛИ РЕЗОННЕ ЗАПИТАННЯ ТІ, ХТО ОСЬ-ОСЬ МАВ БИ ВИЙТИ НА ПЕНСІЮ.

До прикладу, в Німеччині пенсійний вік становить 65 років і для чоловіків, і для жінок. Достроковий вихід на пенсію можливий із 60 років, а при 35-річному страховому стажі — з 63 років. При цьому середня тривалість життя там 80,6 року. На пенсії середньостатистичний німець живе 15 років. В Україні середня тривалість життя жінок 76,4, чоловіків — 66,2 року. Тож, якщо ще жінки могли б позмагатися з німкенями, то чоловікам не було б коли жити на пенсії. Урядовці пішли іншим шляхом: не підвищуючи вік виходу на пенсію, запропонували підняти страховий стаж до 35 років, після досягнення якого можна сподіватися на пенсію. Пенсія за віком у 60 років призначатиметься при наявності страхового стажу 25 років. Кожні 12 місяців вимога до розміру страхового стажу буде збільшуватися на рік. І в 2028-му, щоб отримати пенсію за віком, треба буде мати 35 років страхового стажу.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду розповів про основні положення проекту, що стосується пенсійних змін, які мають запрацювати з першого жовтня цього року. За його словами, пенсія не повинна бути милостинею. Це має бути гідна плата за те, що людина гідно працювала. Потрібне відновлення цієї соціальної справедливості й відміна зрівнялівки, яка всіх демотивує. Хто з цим не погодиться? Адже нерідко в пенсіонерів із чималою різницею у страховому стажі й зарплаті пенсія майже однакова. Та й ті, хто отримав пенсійне посвідчення, наприклад, десять років тому, отримують значно менше за своїх колег, які з тих самих посад пішли на заслужений відпочинок нещодавно — розмір пенсій може відрізнятися більше ніж утричі. Зрозуміло, що це несправедливо, бо нинішня система продукує дискримінацію за роком виходу на пенсію. Останнє осучаснення пенсій проводилось у травні 2012-го, тоді як мінімальну зарплату підвищували дев’ять разів.

Гройсман визнав, що більшість пенсіонерів перебуває за межею бідності. Так, із 12 мільйонів вісім отримують тільки мінімальну пенсію 1312 грн (з травня цього року), яка становить лише близько 50 відсотків вартості «споживчого кошика» — фактичного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Середній розмір пенсії на перше квітня цього року по Україні — 1828 грн. На Тернопіллі, за даними головного управління статистики в області, 294 тис. пенсіонерів, а середній розмір пенсії — 1552 грн. Несправедливість при сплаті внесків для формування майбутньої пенсії породила небажання платити пенсійні внески. За словами прем’єра, 25 відсотків, а це 16,3 млн осіб, зайнятого населення не сплачує ЄСВ. Із 26 млн українців віком від 18 до 60 років страхові внески на постійній основі самі сплачують 10,5 млн, за 1,5 млн сплачує держава.

За таких умов першим кроком уряду стане осучаснення пенсій. Для цього будуть встановлені єдині правила визначення розмірів пенсійних виплат. Запроваджується нова формула нарахування пенсій за єдиним підходом для «старих» і «нових» пенсіонерів із використанням показника середньої заробітної плати на рівні 3764,40 грн (раніше — залежно від року призначення пенсії від 1197,91 грн до 3764,40 грн). Тобто показник, за яким розраховуються пенсії, буде підвищено майже втричі. В результаті підвищення пенсій у разі осучаснення зарплати до 3 764,40 грн більш ніж 5 млн українських пенсіонерів з першого жовтня, після ухвалення урядового законопроекту парламентом, отримають підвищення пенсій від 200 грн і більше 1 тис. грн щомісячно. З них близько 4 млн українських пенсіонерів отримають від 300 грн і більше 1 тис. грн підвищення щомісячно, наголосив прем’єр-міністр.

Як підкреслив Гройсман, раніше людина сплачувала до Пенсійного фонду менше, ніж отримувала. Так, на перше січня 2015 року працівник у середньому сплачував 194 тис. 392 грн до Пенсійного фонду, натомість отримував після виходу на пенсію 204 тис. 984 грн, з 2016 року ця різниця зросла з 127 тис. 327 грн до 231 тис. 984 грн. Вона й формувала дефіцит Пенсійного фонду. «Сплачуєш менше — отримуєш більше фактично за рахунок тих, хто сумлінно працював і сплачував свої внески. Це шлях у нікуди, до ліквідації пенсійної системи країни», — зауважив Володимир Гройсман. Він наголосив, що вдалося уникнути підвищення пенсійного віку. «Пенсійний вік залишається на рівні 60 років для людей, які мають страховий стаж 25 років», — зазначив прем’єр. При цьому запроваджується гнучкий коридор пенсійного віку й можливості компенсації відсутнього страхового стажу: громадяни, яким не вистачає років стажу, щоб мати мінімальний стаж, отримають можливість сплатити внески за відсутні роки (не більше як за п’ять років). Сумнівно, що хтось заплатить, адже сума значна — понад 42 тис. грн. Якщо є такі гроші, то хіба їх віддадуть за мінімальну пенсію?

Передбачається, що з першого січня 2018-го скасують право на призначення пенсій за вислугу років для працівників освіти, охорони здоров’я, соціального захисту та інших, «яким було вигідніше вийти на пенсію через низьку заробітну плату». Пропонують скасувати обмеження розміру пенсій працюючим пенсіонерам (85% від розміру пенсії, але не менше 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність). Також передбачається щороку автоматично індексувати (перераховувати) пенсії з урахуванням інфляції: зважаючи на фінансові можливості солідарної системи, але не менше ніж на 50% зростання середньомісячних зарплат за три роки та на 50% індексу споживчих цін. Також уряд пропонує передбачити на 2017 рік друге підвищення соціальних стандартів на п’ять відсотків з першого жовтня, а не з першого грудня, як було заплановано держбюджетом. У результаті ця реформа з першого жовтня дасть можливість підвищити пенсії 9 млн українських пенсіонерів із 12 млн, обіцяє уряд.

Валентина БАЦА.

Фото з вільних джерел