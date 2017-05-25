Найкращі «лелеченята» полетять до «Артеку»

Розташований у мальовничій місцині Скоморохів на Бучаччині оздоровчий комплекс «Лісовий» другий рік підряд став ареною фінальних обласних стартів традиційних і надзвичайно популярних серед вітчизняних школярів змагань Національного олімпійського комітету України «Олімпійське лелеченя». Після проведених у таборі трьох незабутніх днів задоволена дітвора позавчора, 24 травня, роз’їхалася по домівках.

Під час церемонії урочистого відкриття майбутніх олімпійців щиро привітали голова комісії НОКу України Володимир Ковальов, представник управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації Іван Цьомик, директор «Лісового» Іван Кіндрат, лікар Тернопільського обласного фізкультурного диспансеру, волонтер АТО Михайло Могитич, перший заступник голови Тернопільського обласного відділення НОКу України Віталій Ігнатенко. Причому почесний гість зі столиці відзначив, що обласні старти на Тернопільщині організовані не гірше за фінали всеукраїнських. А члени громадської організації «Побратими Тернопілля» на згадку про змагання подарували юним спортсменам перехідне знамено, покликане стати символом обласного етапу «Олімпійського лелеченяти».

Завітавши на запрошення обласного відділення НОКу України, учасники АТО вважали за свій обов’язок провести для дітей урок патріотичного виховання, під час якого не тільки переконували їх у потребі завжди бути готовими до захисту рідної землі, а й, завдяки набутому під час бойових дій досвіду, ознайомили з початковими навиками володіння зброєю, надання першої допомоги в екстремальних умовах.

У день приїзду учасники також з’ясували стосунки в першому із запланованих видів програми. Презентацію своїх команд «Ми — олімпійська надія України» очікувано виграли переможці торішнього всеукраїнського фіналу, діти з Чортківської гімназії імені Маркіяна Шашкевича. Сподобалися суддівській колегії і виступи Борщівської гімназії імені Романа Андріяшика та Тернопільської СЗШ №3 з поглибленим вивченням іноземних мов.

Наступного дня, який розпочався з ранкової розминки, настала черга і найвідповідальніших випробувань. Під час зустрічної естафети юні чортківські і борщівські олімпійці знову були попереду, а ось третє місце завоювала збірна Заліщицької гімназії. Натомість вікторина «Знавець олімпійського спорту» засвідчила перевагу команди з обласного центру. До трійки призерів увійшли також Лановецька ЗОШ №1 — ліцей імені Юрія Коваля і Козівська державна українська гімназія імені Володимира Герети.

А вже під вечір усі з нетерпінням очікували повідомлення про підсумки боротьби в комплексному заліку. Після звістки про те, що третя позиція дісталася збірній Тернопільської СЗШ №3, друга — команді Борщівської гімназії, школярі з Чорткова вже не змогли стримати емоцій. І не дивно, адже третій рік підряд саме юні фізкультурники гімназії імені Маркіяна Шашкевича стали переможцями обласного етапу.

Утім кубки, медалі, сувенірна атрибутика від Тернопільського обласного відділення НОКу України дісталися всім учасникам фінальних стартів. Причому спортивне свято юних олімпійців не завершилося і після церемонії нагородження. Під егідою Олімпійського дня діти залюбки ще взяли участь у турнірі з артболу, спільно з Віталієм Ігнатенком, олімпійським стипендіатом, майстром спорту з легкої атлетики Іваном Панасюком, а також Наталією Смик і Ганною Бакалець — у руханці за здоровий спосіб життя, масовому забігу.

Найкращі юні олімпійські лелеченята Тернопільщини невдовзі полетять до «Артеку» в Пущі Водиці під Києвом, де відбудуться всеукраїнські фінальні змагання «Олімпійського лелеченяти».

Фото обласного відділення НОКу України