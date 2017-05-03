Обов’язки і зарплата прибиральників

Які посадові обов’язки прибиральників загальноосвітніх навчальних закладів та яка оплата праці?

МИРОСЛАВА.

м. Тернопіль.

Посада прибиральника приміщень вводиться з розрахунку 0,5 посади на кожні 250 кв. м площі, що прибирається, але не менше 0,5 посади на школу. У школах, де заняття проводиться в другу зміну або є групи продовженого дня, додатково вводиться посада з розрахунку 0,5 посади на 250 кв. м площі, що використовується учнями цієї зміни або групами продовженого дня. При розрахунку площі, що прибирається, не враховується площа класних кімнат (кабінетів) 8—11 класів, а також інша площа, що прибирається учнями цих класів, а також площа стін, вікон, панелей (пункт 23 методичних рекомендацій з питань порядку формування штатів загальноосвітніх навчально-виховних закладів та лист Міносвіти і науки № 1/9-234 від 19.06.2001 р., із змінами та доповненнями).

Тривалість робочого часу прибиральника приміщень становить 40 годин на тиждень. Він прибирає службові приміщення адміністративних будівель, коридори, сходи, санвузли, туалети. Витирає пил, підмітає і миє вручну або за допомогою машин і пристроїв стіни, підлогу, стелю, віконні рами і скло, дверні блоки, меблі та килимові вироби. Чистить і дезінфікує раковини та інше санітарно-технічне устаткування. Очищає урни від паперу і промиває їх дезінфікуючими розчинами, збирає сміття і відносить його до встановленого місця. Додержується правил санітарії і гігієни в приміщеннях, де прибирає. В канікулярний час в межах основного робочого часу прибиральники (за їх згодою) можуть залучатися до виконання господарських доручень, пов’язаних із ремонтом школи: білення стін, стелі, фарбування вікон, дверей та стін школи.

Про це йдеться в наказі Мінпраці і соціальної політики від 29.12.2004 р. №336 та в довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Прибиральникам службових приміщень можуть бути встановлені такі виплати: надбавки за складність і напруженість у роботі в розмірі до 50 відсотків посадового окладу; доплати у розмірі до 50 відсотків посадового окладу за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, суміщення професії, за розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт; матеріальна допомога, в тому числі на оздоровлення (надається керівником навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, у сумі не більш ніж один посадовий оклад на рік); премії (преміювання здійснюється з урахуванням їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці відповідно до затвердженого за погодженням з профспілковим комітетом положення про порядок і розміри преміювання). Місячні посадові оклади прибиральників, які використовують дезінфікуючі засоби, а також тих, які зайняті прибиранням туалетів, підвищуються на 10 відсотків.

Це передбачено пунктами 15, 33 інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти 15.04.1993 р. №102 (зі змінами і доповненнями), а також у наказі Міносвіти і науки від 26.09.2005 р. №557.

Орест ЗВАРИЧ.

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