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26.05.2017 автор:  Вільне Життя

Переможці творчого конкурсу «День вишиванки»

Працівники Тернопільської обласної служби зайнятості активно долучилася до акції «Всесвітній день вишиванки», який відбувся 18 травня 2017 року. У її рамках було проведено й творчий конкурс «День вишиванки». І от нещодавно конкурсна комісія підбила його підсумки.

Перше місце присуджено колективу Лановецького райцентру зайнятості. Тут проявили особливу креативність: у приміщенні РЦЗ відтворили куточок справжньої української хати з багатим столом, заповненим смачними стравами української кухні. А фахівці одягнули стародавні вишивані сорочки, виконані у різних техніках та кроях.

 Друге місце дісталося працівникам Збаразького РЦЗ, які однією командою за участю директора обласного центру зайнятості Василя Олещука «пливуть» у вишиванках в надійному «човні» служби зайнятості.

Спеціалісти Підволочиського райцентру зайнятості посіли третю сходинку пошани. Вони не тільки самі одягнулися у вишивані сорочки, а й організували виставку вишиваного одягу.

Прес-служба обласного центру зайнятості

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