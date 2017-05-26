Переможці творчого конкурсу «День вишиванки»

Працівники Тернопільської обласної служби зайнятості активно долучилася до акції «Всесвітній день вишиванки», який відбувся 18 травня 2017 року. У її рамках було проведено й творчий конкурс «День вишиванки». І от нещодавно конкурсна комісія підбила його підсумки.

Перше місце присуджено колективу Лановецького райцентру зайнятості. Тут проявили особливу креативність: у приміщенні РЦЗ відтворили куточок справжньої української хати з багатим столом, заповненим смачними стравами української кухні. А фахівці одягнули стародавні вишивані сорочки, виконані у різних техніках та кроях.

Друге місце дісталося працівникам Збаразького РЦЗ, які однією командою за участю директора обласного центру зайнятості Василя Олещука «пливуть» у вишиванках в надійному «човні» служби зайнятості.

Спеціалісти Підволочиського райцентру зайнятості посіли третю сходинку пошани. Вони не тільки самі одягнулися у вишивані сорочки, а й організували виставку вишиваного одягу.

Прес-служба обласного центру зайнятості