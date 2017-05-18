ПОПЕЛЮШКА НА БАЛ — гроші з дому

ШКІЛЬНИЙ ВИПУСКНИЙ — ОДИН З НАЙЯСКРАВІШИХ ЮНАЦЬКИХ СПОГАДІВ КОЖНОЇ ЛЮДИНИ. МАБУТЬ, ТОМУ БАТЬКИ НЕ ШКОДУЮТЬ КОШТІВ, НАМАГАЮЧИСЬ ВЛАШТУВАТИ ДОНЬЦІ ЧИ СИНОВІ НЕЗАБУТНЄ ПРОЩАННЯ З ДИТИНСТВОМ. МИ СПРОБУВАЛИ З’ЯСУВАТИ, НА СКІЛЬКИ ДОВЕДЕТЬСЯ РОЗЩЕДРИТИСЯ РІДНИМ ЦЬОГОРІЧНИХ ВИПУСКНИКІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СВЯТА В ОБЛАСНОМУ ЦЕНТРІ ТА СЕЛАХ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ.

Розважатимуть… діджеї

Пам’ятний випускний вимагає немалих коштів. Особливо якщо вчорашні учні хочуть слідувати усім сучасним тенденціям.

Так, сьогодні багато школярів вирішують орендувати залу в центрі міста для вручення атестатів. Вартість послуги, як правило, сягає кількох тисяч гривень. Проте урочистості можна провести й у школі. Святкування в ресторані обійдеться у 380—500 грн з людини. Тобто, не враховуючи запрошених вчителів, кожна сім’я оплатить приблизно 1,5 тис. грн, адже діти святкуватимуть разом із батьками. Ще кілька сотень, ймовірно, доведеться заплатити за фрукти, спиртне та безалкогольні напої, які працівники більшості закладів дозволяють приносити із собою. Розмір суми залежатиме й від того, в якій частині Тернополя розміщений ресторан. Нерідко забава відбувається за участі тамади або діджея. Останні просять доволі солідні суми — від 500 до 800 доларів. Урізноманітнять свято і музиканти. Їхні послуги вартуватимуть 300—400 доларів.

На свято останнього дзвоника учні здають гроші на квіти педагогам. У деяких навчальних закладах клопочуться про подарунки школі. Це може бути комп’ютер, телевізор, проектор, косметичний ремонт класу.

Та чи не найголовніший передсвятковий клопіт випускника — подбати про вбрання. Ціна на костюми для юнаків стартує від 2,5 тис. грн і залежить від якості тканини, фасону, виробника. У бюджетний, але симпатичний варіант можна вкластися за 3 тис. грн. Від 500 грн вартуватиме сорочка, пристойні туфлі — близько тисячі-півтори.

Дорожчим видасться святковий образ для випускниці. Найважливішою покупкою для дівчини є сукня, в якій вона почуватиметься принцесою. На свято одинадцятикласниці купують два плаття — одне на урочисту частину, друге одягають на забаву до ресторану. Звісно, ціни на них найрізноманітніші. Красива й відносно недорога сукня вартуватиме приблизно 3 тис. грн. За цю ж ціну можна й пошити її в кравчині. Якщо ж у батьків є можливість, то сукню для доньки вони можуть придбати і за 7—15 тис. Вартість вбрання, як уже згадувалося, залежить від виробника, тканини, наскільки «щедро» воно оздоблене намистинами або камінчиками. Модельні туфельки зі шкіри «потягнуть» на 2 тис. грн.

Для повноти образу дівчатам варто подбати про біжутерію. Прикраси обійдуться від 300 грн до тисячі. Не оминуть випускниці і салону краси. За макіяж у Тернополі просять 300—350 грн, манікюр — 200 грн. Ціна найпростішої зачіски стартує від трьох сотень гривень. Звичайно, обнова до свята згодиться також батькові і матері випускника, тож до списку витрат варто додати ще кілька тисяч гривень. Водночас не слід забувати і про гроші на дрібні потреби: стрічки для випускників, сюрпризи для першокласників, оплату таксі тощо.

Одинадцятикласники прагнуть, аби спогади про школу збереглися не лише в пам’яті. Для цього ще завчасу підшукують фотографа та відеооператора. Робота над віньєткою розпочинається задовго до випускного. Враховуючи нестабільні ціни, фотографи називають суми в американській валюті. Цьогоріч на віньєтку майбутній тернопільський випускник здав у середньому 25 доларів. Послуги відеооператора вартуватимуть 500 доларів за вечір.

Підрахувавши приблизні витрати, я дійшла висновку, що випускний для доньки-одинадцятикласниці обійдеться батькам у 17—18 тис. грн. Трохи дешевшими будуть проводи у доросле життя парубка — 13—14 тис. Точну суму спрогнозувати важко, адже слід враховувати фінансові можливості сім’ї та індивідуальні уподобання й смаки дівчини чи юнака.

Мар’яна БОБРІВЕЦЬ.

Випускний у селі. Чи дешевше?

Як бачимо, щоб одягнути свою принцесу чи принца на бал, батькам доведеться влетіти в копієчку — мінімальної зарплати не вистачить точно. А чи зекономлять випускники сільських шкіл? Адже побутує думка, що там випускний бал зробити значно дешевше.

Ми поспілкувалися з одинадцятикласниками однієї із сільських шкіл. У класі їх лише семеро. На запитання, де купуватимуть вбрання, одноголосна відповідь: в обласному центрі. Мовляв, вибір там значно більший, та й речі красивіші. Така коротка відповідь швидко викреслила перший пункт із мого списку — на ньому випускники не зекономлять.

Що ж, йдемо далі. Номер два в моєму переліку — ресторан. Багато випускників влаштовують святкові бенкети у школах — і за місця платити не доводиться, і автобус, який мав би відвезти гостей у найближчий ресторан, замовляти не треба. Але в цій школі такої традиції немає вже давно, як і в багатьох інших. Щороку випускники святкують у ресторані в районному центрі. Щоб заплатити за одну людину, з гаманця потрібно вийняти близько 400 гривень. Звісно, що на перший у своєму житті бал дитина йде разом із батьками. А за це — ще 800 гривень на стіл. До речі, не забудьте запросити вчителів. А за таке задоволення, як автобус, про який я згадувала вище, доведеться заплатити до тисячі гривень. Якщо в класі семеро учнів — порахуйте самі, скільки з одного. Таксі в Тернополі, яке везтиме випускників у ресторан, все-таки дешевше. От і цей пункт викреслюємо, звісно, якщо ви не святкуєте в школі. Хоча не думаю, що це менше спустошить батьківські кишені, адже закупівля всіх продуктів та оплата кухарям також потягнуть копієчку.

Щоб про випускний бал залишилася згадка, без оператора — нікуди. За нього мої опитувані платять по 500 гривень кожен. Мушу визнати, що три з половиною тисячі гривень за оператора, порівняно з іншими цінами, досить невелика сума. Але навіть якщо тернопільські випускники платять за «цифрову пам’ять» понад десять тисяч, то їм все одно доведеться заплатити не більше півтисячі гривень з кожного. Адже в класі їх точно не семеро. Що ж, і тут не зекономимо.

Бал без музики — не бал. Замовити музикантів не менш важливо. А за них мої дівчата і хлопці платять по 150 гривень. «Небагато», — скажете ви. Звісно, бо, окрім них, цей музичний гурт розважатиме цього вечора ще три школи. За що не доведеться платити, так це за діджея. Адже в цьому навчальному закладі такої модної традиції ще немає.

Випускники сільських шкіл, як і міських, згадку про себе у вигляді подарунка залишити хочуть однаково. А щоб подякувати школі, класному керівникові, першому вчителеві та директору, із сімейного бюджету треба витягнути ще 500 гривень. У селі моїх сімох випускників не прийнято йти з порожніми руками й до храму. Тому сотню на церковний подарунок відкласти треба також.

У День знань, першого вересня, одинадцятикласники заводять першокласників у клас. За це першачки дарують «дядям» і «тьотям» подарунки, а в кінці року віддаровуються випускники. А це ще 100 гривень.

І щоб усе було як «за фен-шуєм», варто запастися повітряними кульками й серпантиновими стрічками для оздоблення, а також не забути про квіти для вчителів. Тож ще близько однієї сотні вилітає з гаманця.

А тепер підіб’ємо. Не враховуючи вбрання для випускників, а також зачіски, макіяжу і манікюру для їх прекрасної половини, батькам доведеться розщедритися на близько п’ять тисяч гривень. А скільки грошей вони витратять на зовнішність свого чада, рахувати вже не нам.

Зоряна МУРАШКА.

Фото з вільних джерел