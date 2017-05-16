Секрети істинного кохання

Пам’ятаєте рядки з філософської казки-притчі Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц»: «Добре бачить тільки серце. Найголовнішого очима не побачиш»? У дещо іншому контексті їх недавно повторив сучасний британський публіцист Адам Джексон у своїй книжці «10 секретів кохання». Її герої мають прототипами реальних людей. Автор наголосив, що він сподівається: його книжка надихне людей на стосунки, сповнені любові.

Ось що стверджує А. Джексон:

— Кохання не приходить до нас само, ми створюємо його, й у кожного є така спроможність. Люди помиляються, вважаючи, що вони «закохуються». Уявляють, що одного разу йтимуть вулицею, побачать когось і — бум! Але то не кохання… Це — фізичний потяг, захоплення. Тільки не кохання. Звичайно, воно може розвинутись із взаємного фізичного потягу, але щоб кохати по-справжньому, потрібно розуміти людину, поважати її та щиро піклуватися про неї.

Неможливо визначити, що за людина перед вами лише за зовнішнім виглядом. Щоби справді кохати когось, потрібно побачити людину зсередини — її природу, дух або душу. Є те, що не помітиш очима. У Коханні з великої літери найважливіше можна побачити тільки серцем…

І відтак автор сформулював, як він висловився, десять секретів істинного кохання.

ПЕРШИЙ СЕКРЕТ — СИЛА ДУМКИ

Кохання починається з думок… Якщо хочеш когось кохати, потрібно враховувати його потреби і бажання. Думки про свого ідеального партнера допоможуть пізнати його, коли зустрінеш.

ДРУГИЙ СЕКРЕТ — СИЛА ПОШАНИ

Щоб когось кохати, навчіться спочатку його поважати. Але, насамперед, поважати потрібно себе…

ТРЕТІЙ СЕКРЕТ — СИЛА ДАРУВАННЯ

Якщо ви хочете отримати кохання, потрібно просто дарувати його! Чим більше кохання ви даруєте, тим більше отримаєте.

ЧЕТВЕРТИЙ СЕКРЕТ — СИЛА ДРУЖБИ

Щоб зустріти справжнє кохання, потрібно спочатку знайти справжнього друга. Кохати — означає не дивитися одне на одного, а разом дивитися на світ в одному напрямку. Дружба — це грунт, на якому проростає насіння кохання…

П’ЯТИЙ СЕКРЕТ — СИЛА ДОТИКУ

Дотик — один з наймогутніших проявів кохання, що руйнує бар’єри і зміцнює стосунки. Дотик змінює фізичний та емоційний стан і робить людей сприйнятливішими до кохання…

ШОСТИЙ СЕКРЕТ — СИЛА ПРИНЦИПУ «ДАТИ СВОБОДУ»

Якщо ви кохаєте когось, відпустіть його на свободу. Якщо він повертається до вас — він ваш, якщо ні — він ніколи вашим не був. Навіть в істинно любовних стосунках людям потрібний власний простір. Якщо хочеш навчитися кохати, спочатку необхідно навчитися прощати та звільнитися від минулих образ…

СЬОМИЙ СЕКРЕТ — СИЛА СПІЛКУВАННЯ

Коли ми вчимося спілкуватися відкрито і чесно, життя змінюється. Кохати когось – означає спілкуватися з ним. Давайте людям знати, що ви їх кохаєте та цінуєте. Ніколи не бійтеся сказати ці три чарівні слова: «Я кохаю тебе»…

ВОСЬМИЙ СЕКРЕТ — СИЛА ВІДДАНОСТІ

Щоб кохання було істинним, треба бути відданим йому, і ця відданість відобразиться в думках та діях.

ДЕВ’ЯТИЙ СЕКРЕТ — СИЛА ПРИСТРАСТІ

Пристрасть запалює кохання і не дає йому згаснути. Довговічна пристрасть виникає не тільки від фізичного потягу, а й від глибокої відданості, ентузіазму, інтересу і радісного хвилювання.

ДЕСЯТИЙ СЕКРЕТ — СИЛА ДОВІРИ

Для істинно любовних стосунків життєво важлива довіра. Один зі способів вирішити, чи підходить людина для вас, це запитати себе: «Я довіряю їй цілком і повністю чи ні?» Якщо відповідь негативна, ще і ще подумайте про те, чи варто пов’язувати життя з цією людиною.

Ось такі секрети від Адама Джексона. Напишіть нам, якщо вони допоможуть вам визначитись у стосунках із партнером чи партнеркою.

Підготувала Ольга ВОЛИНСЬКА.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел