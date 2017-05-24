Швидка допомога: хто швидше та краще?

Звуки сирен, благання про допомогу, «мертві» та «важкопоранені» — все це можна було спостерігати дванадцятого травня в Тернополі, у парку імені Тараса Шевченка. Саме тут проходили сьомі обласні змагання бригад екстреної медичної допомоги.

У змаганнях взяли участь 17 представників «швидкої» з Тернополя та районів області. За словами начальника управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації Володимира Богайчука, захід провели за участі обласного управління охорони здоров’я й Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського.

— Ці змагання дають нам можливість вдосконалити професійні якості, визначити проблеми з надання екстреної медичної допомоги, які існують сьогодні, а також відзначити найкращі бригади й стимулювати інших до надання якісніших медичних послуг, — зазначив Володимир Богайчук.

Керівник комунального закладу Тернопільської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Михайло Джус стверджує, що саме Тернопіль започаткував подібні змагання.

— Сім років тому вперше в нашому місті відбувся всеукраїнський та обласний чемпіонат бригад швидкої медичної допомоги, — каже Михайло Ярославович. — Опісля такі змагання почали проводити й в інших областях України. З 31 травня по 2 червня найкраща бригада екстреної медичної допомоги Тернопільщини поїде в Суми представляти нашу область на всеукраїнських змаганнях.

Вісімнадцять суддів, а це викладачі кафедри невідкладної екстреної медичної допомоги ТДМУ та провідні спеціалісти Центру екстреної допомоги та медицини катастроф Тернопільської області, оцінювали роботу медичних працівників у п’яти конкурсах.

— Змагання передбачали чотири практичних та один теоретичний конкурси, — розповідає Роман Ляхович — доцент, завідувач курсу екстреної медичної допомоги ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського та за сумісництвом головний суддя змагань. – У конкурсі «Дорожній поцілунок» моделюється автомобільна аварія з летальним наслідком. Внаслідок аварії є мертвий чоловік, і тут дуже важливо визначити, чи пацієнт перебуває у стані клінічної чи біологічної смерті. Є також троє потерпілих, серед яких вагітна жінка, дівчина з переломом стегна і травмою грудної клітки, дівчина в шоковому стані. Цьогоріч ми ввели у змагання новий конкурс під назвою «Несподіванка». В його основі — двоє перехожих іноземців, одному з яких стає погано. Обидва не знають української мови. Завдання в тому, щоб медичні працівники зорієнтувалися, що сталося із чоловіком. Відрадно, що багато команд зрозуміли англомовного супутника потерпілого і впоралися із завданням.

Після кількагодинних змагань за результатами усіх конкурсів третє місце здобула бригада екстреної медичної допомоги з міста Ланівців за участі лікаря Надії Єфимчук, фельдшера Олега Бідного та водія В’ячеслава Роя. Друге місце посіла Тернопільська станція швидкої допомоги №2 в особі лікаря Оксани Чиж, фельдшера Анастасії Шевчук та водія Юрія Колісника. А от першість здобула Тернопільська станція швидкої допомоги №1, а саме фельдшери Олександр Сорокін та Володимир Кривокульський і водій Володимир Андрушків.

На фото авторки: під час конкурсу «Дорожній поцілунок».