Яка ціна на м’ясо й молоко?

Маємо в селі господарку, з якої і живемо. В попередні роки здавали на м’ясо худобу, здавали й молоко на підприємства. Платили нам менше, як фермерам. Може, цього року щось змінилося? Яка нині ціна на здане м’ясо й молоко в області?

Іван К.

Борщівський район.

На запитання відповіли спеціалісти головного управління статистики в області.

У січні-березні цього року на переробні підприємства області надійшло 5,7 тис. тонн сільськогосподарських тварин (у живій масі), або в 2,3 раза більше порівняно із січнем-березнем 2016-го. Переробні підприємства пропонували в середньому за тонну живої ваги худоби та птиці 28,6 тис. грн (у 1,7 раза більше, ніж у січні-березні 2017 року). З них за велику рогату худобу — 31,1 тис. грн (у 1,6 раза більше).

На підприємства молочної галузі надійшло 42,6 тис. тонн молока, що на 1,9 відсотка більше, ніж за відповідний період 2016 р. Молочну сировину переробники області закупляли в середньому по сім тисяч гривень за тонну. Порівняно із січнем-березнем 2016-го закупівельна ціна на молоко зросла на 43,9%. Однак у господарствах населення молоко, як і раніше, купують за нижчими цінами, ніж в агроформуваннях. Зокрема, за тонну молока сільськогосподарським підприємствам платили в середньому 7,3 тис. грн, селянським господарствам — 5,6 тис. гривень.

Підготувала Валентина ДЕВЛИШ.

Фото з вільних джерел