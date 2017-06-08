Азартна спортивна весна

Напрочуд активною і продуктивною стала весняна пора для працівників Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення та їхніх юних друзів. Від найменших дітлахів дошкільного віку — до старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів.

Загалом у півсотні проведених масових стартів узяли участь близько 2800 юних спортсменів та їхніх батьків. Найбільш масштабними з них стали змагання з легкої атлетики серед команд Західної України, День здоров’я, День сім’ї, проект «Рухаємо Тернопіль». А під час реалізації нового проекту «WOD ТEST Teen’s» вісімнадцять команд змагалися за звання найбільш фізично підготовленої шкільної команди рідного міста.

Школярі також узяли участь у спортивному фестивалі «Олімпійське лелеченя», де продемонстрували свою хорошу спортивну підготовку, кмітливість та знання олімпійських видів спорту. А сім’ї з усіх мікрорайонів із користю проводили дозвілля, беручи участь у змаганнях «Мама, тато, я – спортивна сім’я». У фінальних баталіях визначено найкращу спортивну сім’ю нашого міста. Завзяттям і запеклою боротьбою відзначився також Кубок Тернополя з міні-футболу.

У загальноосвітніх навчальних закладах міста фахівці центру регулярно проводили теоретичні заняття з основ здорового способу життя. Школярі різного віку вчилися правильно харчуватися, зберігати свою поставу та зір.

Усі заходи Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення не були би такими яскравими, якби не співпраця з партнерами, які забезпечили учасників подарунками на згадку про проведений час. Щира подяка торговим маркам «Ласунка» і «Микулинецькі напої», мережі магазинів «Спортландія», Тернопільському обласному відділенню Національного олімпійського комітету України.

І влітку на Вас, шановні тернопільці, чекає багато спортивних заходів. Слідкуйте за анонсами центру в соціальних мережах: https://www.facebook.com/centrzdorovja/

http://tmcfzn.blogspot.com/.

Не пропустіть можливості весело та з користю провести час!!!

Фотоколаж Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення