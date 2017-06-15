Бюджети наповнюються з випередженням

Виконувач обов’язків начальника Тернопільської ОДПІ Сергій Бабій зазначив, що протягом січня-травня цього року платники податків Тернополя внесли до місцевого бюджету 368,4 мільйона гривень. Майже на сімнадцять мільйонів більше від запланованого.

Казна міста активно наповнювалася податком на доходи фізичних осіб, якого надійшло 229,1 мільйона гривень, єдиним податком з юридичних та фізичних осіб (65,9 мільйона), акцизним податком — 28,9 мільйона гривень.

Свою частку до міського бюджету внесли і ті, хто є власниками та користувачами земельних ділянок, — 34,1 мільйона гривень плати за землю. Фізичні особи розпочали сплату податку на нерухоме майно — 601,3 тисячі гривень. Натомість юридичні особи — власники нерухомості вже сплатили з початку року 7,1 мільйона гривень. Загалом же надходження після п’яти місяців цього року більші за торішні на 91,4 мільйона гривень.

— Є чим похвалитися, — зазначив Сергій Бабій під час традиційної зустрічі з представниками мас-медіа з нагоди Дня журналіста, — і платникам Тернопільського району. Його бюджет отримав понад 71 мільйон гривень податкових надходжень — на 16,4 мільйона більше за аналогічний торішній період. Найбільший внесок податку на доходи фізичних осіб — 44 мільйони. Акцизний же податок, який «прямою» гривнею надходить до бюджетів сіл і селищ, збагатив місцеву казну на 4,2 мільйона.

Платники єдиного податку, внесли до бюджету 13,3 мільйона гривень. Причому 2,1 мільйона сплатили аграрії, а власники та орендарі земельних ділянок — 7,6 мільйона гривень плати за землю. Фізичні особи також розпочали сплату податку за нерухоме майно — 89,2 тисячі гривень. А юридичні особи — власники нерухомості з початку року вже сплатили 1,6 мільйона гривень.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ