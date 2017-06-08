Веселі старти в Зборові

Міжнародний день захисту дітей у Зборові відзначили проведеними на районному стадіоні «Веселими стартами». Цікаві змагання для школярів, які відпочивають в оздоровчих таборах, організували Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та профільні служби і відділи місцевої райдержадміністрації.

За участь і перемогу в різноманітних естафетах діти винагороджувалися «талонами здоров’я», які пізніше заслужено обміняли на призи і сувеніри з логотипом «Спорту для всіх» і чудові зошити від постійного партнера організатора таких акцій — видавництва «Школярик».

Під час літніх канікул Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» неодмінно завітає в гості до всіх оздоровчих таборів нашого краю.

Фото тернопільського «Спорту для всіх»