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08.06.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Веселі старти в Зборові

Міжнародний день захисту дітей у Зборові відзначили проведеними на районному стадіоні «Веселими стартами». Цікаві змагання для школярів, які відпочивають в оздоровчих таборах, організували Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та профільні служби і відділи місцевої райдержадміністрації. 

За участь і перемогу в різноманітних естафетах діти винагороджувалися «талонами здоров’я», які пізніше заслужено обміняли на призи і сувеніри з логотипом «Спорту для всіх» і чудові зошити від постійного партнера організатора таких акцій — видавництва «Школярик».

Під час літніх канікул Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» неодмінно завітає в гості до всіх оздоровчих таборів нашого краю.

Фото тернопільського «Спорту для всіх»

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Про автора

Богдан Дікальчук

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