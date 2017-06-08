Двоє тернопільців поїдуть на командний чемпіонат Європи

Хороші шанси скласти їм компанію мав і один з найдосвідченіших з нинішнього покоління майстрів тернопільської «королеви» Іван Стребков. Однак учора зранку, коли на початку завершального з двох змагальних днів командного чемпіонату України в Луцьку визначалися лауреати забігу на 3000 метрів, Іванові не вистачило холоднокровності на завершальному відрізку дистанції.

Можна зрозуміти розчарування уродженця Бучача. В суперечці з двома іншими головними конкурентами наважився на фінішний спурт за чотириста метрів до завершення дистанції. На останніх із них, на жаль, з’ясувалося, що обрана тактика виявилася помилковою. На півсекунди нашого 25-річного земляка випередив на два з половиною роки старший Станіслав Маслов із Житомирщини, на двадцять сотих секунди — тридцятилітній Володимир Киц із Київщини. Надії потрапити на командний чемпіонат Європи, який 24—26 червня відбудеться у французькому Ліллі, розтанули. Втікати від суперників треба було, мабуть, трохи пізніше. Тоді в них уже би навряд залишилися шанси на успішну погоню.

Зате двоє інших тернопільських лідерів за день перед тим зі своїм завданням упоралися на «відмінно». Мова передусім про дружину Івана, Наталію Стребкову. В забігу на 3000 метрів з перешкодами студентці Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка не менш гостра конкуренція (відразу троє призерів уклалися в норматив майстра спорту) не завадила переконливо довести свою перевагу. Випередивши срібну призерку більш ніж на десять секунд, підопічна Ігоря Сташка та Олександра Степанюка з результатом 9 хвилин 54,15 секунди не тільки встановила особисте досягнення і новий рекорд області, а й разом із завоюванням путівки на вже згадану командну континентальну першість потурбувалася про виконання кваліфікаційного нормативу на липневий молодіжний чемпіонат Європи в польському Бидгощі. Аби і на ці змагання поїхати в складі збірної України, залишилося не так і багато — посісти одне з двох перших місць під час особистого чемпіонату України.

А невдовзі після чемпіонського бігу Наталії Стребкової підоспів і час тріумфу ще одного нашого майстра спорту, дискобола Івана Панасюка. Автор цих рядків протягом останнього року мав не одну нагоду переконатися, як стипендіат Тернопільського обласного відділення Національного олімпійського комітету України, який, як і Стребкови, нині займається в ОШВСМ, напружено працює над відновленням найкращих своїх кондицій. І обіцянка все зробити для того, аби повернути кращу свою спортивну форму, як бачимо, цяцянкою не залишилася. Підопічний Володимира Кучеренка і Василя Яковіва так само витримав серйозний опір з боку конкурентів (теж усі троє призерів метнули снаряд за майстрівську позначку) і успішно впорався із бажанням переконливо довести свою перевагу над ними: більш ніж на два метри випередив віце-чемпіона — 57 метрів 97 сантиметрів.

Уже позавчора, після того, кілька годин побув удома, попрощався з дружиною Олесею і півторарічним синочком Тадеєм і взяв курс на Кончу-Заспу під Києвом. Двотижневий навчально-тренувальний збір перед відльотом до Франції, сподіватимемося, допоможе і результат суттєво покращити. Адже умови в таборі збірної України не порівняти з тими, які має вдома.

Інші тернопільські легкоатлети посперечатися за нагороди, на жаль, не змогли. Майстрові спорту Сергієві Круку, на думку його наставника, заслуженого тренера України Михайла Васірука, нині заважає доволі неочікувана втрата психологічної стійкості. Такий, здавалося, вже близький восьмиметровий рубіж у секторі для стрибків у довжину. Однак бажання чимшвидше його підкорити поки що обернулося польотами на півметра ближче — 7 метрів 49 сантиметрів і п’ята позиція.

Натомість Олег Данилюк, який за запевненнями Михайла Степановича, теж був готовий показати високий результат, допустив фальстарт у попередньому забігові на 100 метрів. Невдалі спроби стрибунів у висоту покращити власні досягнення поки що змушують задовольнятися участю у всеукраїнських змаганнях, а не боротьбою за медалі. Восьме-десяте місця розділив Віктор Ворко (205 см), дев’яту позицію посіла Христина Стефанишина (170 см), поділ одинадцятого-чотирнадцятого місць в активі Олександра Хоми — 200 сантиметрів. Нарешті ще один майстер спорту Руслан Даньків у забігу на 1500 метрів фінішував дев’ятим — 3 хвилини 52,19 секунди.

На фото: честь збірної України на командному чемпіонаті Європи у французькому Ліллі захищатимуть Наталія СТРЕБКОВА та Іван ПАНАСЮК.

Фото з архіву редакції