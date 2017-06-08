Декларували самостійно і платимо — самостійно

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ У відділі адміністрування податку на доходи фізичних осіб та податків з громадян Тернопільської ОДПІ нагадали основні положення Податкового кодексу України. До першого серпня року, що настає за звітним, фізична особа зобов’язана самостійно сплатити суму зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.

Якщо платник не сплатить узгоджену суму грошового зобов’язання протягом визначених кодексом строків, то його оштрафують. При затримці до тридцяти календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, доведеться сплатити кошти в розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу. А затримка на строк більше тридцяти календарних днів обійдеться вже в двадцять відсотків. Начальник відділу Людмила Свистун також попросила нагадати, що після дев’яноста днів затримки з розрахунками податківці також будуть зобов’язані нараховувати пеню.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ