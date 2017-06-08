Долинські звитяги тернопільців

У Долині Івано-Франківської області відбувся традиційний юнацький турнір із греко-римської боротьби. Серед тих, хто порадував своїх наставників, і вихованці Тернопільської комунальної ДЮСШ із цього виду спорту.

Відразу троє з них удостоїлися відзнак випускників Долинської ДЮСШ за перше місце. В своїх вагових категоріях не було рівних учневі Тернопільської ЗОШ №23 Дмитрові Мілову, Анатолієві Паснаку із ЗОШ №12 і студентові коледжу економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету Олегові Дикому.

Нагороди за друге місце заслужено завоювали Володимир Томбоштейн із ЗОШ №23, Вадим Ткач із ЗОШ №22, Юрій Радик із ЗОШ №8. А бронзовими призерами стали Станіслав Максим’юк і Степан Жмурко із ЗОШ №24, Павло Павлович із ЗОШ №16, Віталій Воркун із ЗОШ №22, Олександр Шевчук із ЗОШ №21, Арсен Товмасян із ЗОШ №4.

Юні тернопільські борці тренуються під керівництвом директора навчального спортивного закладу, заслуженого тренера України Андрія Телебана, майстрів спорту Костянтина Липки, Володимира Лучанка і Сергія Вар’яна.

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