За календарним — і олімпійське літо

Ось і настала найщасливіша для школярів літня пора. А разом з нею — і всеукраїнські фізкультурно-масові старти для дітей в оздоровчих таборах «Олімпійське літо».

На Тернопільщині обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», міський, районні і селищні центри запланували цілу низку фізкультурно-оздоровчих заходів. Мова про спортивні фестивалі, «Веселі старти», «Дні здоров’я», інші змагання з різноманітних видів спорту, спортивні розваги, вікторини, показові виступи та майстер-класи за участю відомих спортсменів. Для дітвори також організують святкові концерти і дійства на спортивну тематику, популяризуватимуть серед школярів здоровий спосіб життя, поширюватимуть ідеї олімпізму тощо.

Розпочалося ж «Олімпійське літо» на Тернопільщині у Великих Бірках Тернопільського району. Провели його для дітей із пришкільних таборів цього населеного пункту та сусідніх Ангелівки і Малого Ходачкова. Для початку всі дружно, під музичний супровід, виконали обов’язковий комплекс вправ ранкової зарядки. А далі — із захопленням сперечалися в дев’ятьох різноманітних естафетах на спритність, швидкість, влучність і техніку володіння м’ячем.

Старання кожного були гідно оцінені. Всі учасники отримали призи та відзнаки з логотипом «Спорт для всіх» від Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення і зошити від видавництва «Школярик», яке щороку надає спонсорську допомогу для проведення різноманітних змагань та акцій.

На фото: «Олімпійське літо» у Великих Бірках.

Фото тернопільського ОЦФЗН «Спорт для всіх»