Зміни суттєві

При оподаткуванні спадщини чи подарунку сьогодні застосовуються такі ставки податку на доходи фізичних осіб: 0, 5 чи 18 відсотків. Про це нагадали в Тернопільській ОДПІ.

За нульовою ставкою оподатковується зокрема вартість власності, отриманої від члена сім’ї першого ступеня споріднення. Мова про батьків, чоловіка або дружини, дітей, у тому числі усиновлених. Ставка п’ять відсотків застосовується для будь-якого майна, отриманого в спадщину або в подарунок від осіб, що не є членами сім’ї першого ступеня споріднення. Якщо ж спадщину (подарунок)отримує спадкоємець від спадкодавця-нерезидента або спадкодавця-резидента, ставка податку на доходи фізичних осіб становить вісімнадцять відсотків.

А тим, кому пощастить стати спадкоємцем у 2017 році, оподатковуватимуться вже відповідно до внесених змін до податкового законодавства. Доходи у вигляді спадщини, успадкованої членами сім’ї другого ступеня споріднення (рідні брати і сестри, бабусі з дідусями, внуки), теж оподатковуватимуться за нульовою ставкою. Аналогічні зміни стосуються і подарунків. Змінами також скасовано необхідність оцінки майна в разі спадкування і дарування будь-яких об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ