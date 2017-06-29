Кому медаль радість, кому — розчарування

Як ми і передбачали в розповіді про початок чемпіонату України з легкої атлетики серед юніорів, який позавчора завершився в Луцьку, однією медаллю збірна Тернопільщини не обмежилася. До «золота» студента коледжу економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету Василя Макуха в спринті додалися ще одна нагорода найвищої проби, а також срібна і бронзова медалі.

А ось ім’я і прізвище ще одного володаря чемпіонського титулу виявилося не таким очікуваним. У секторі для штовхання ядра фахівці і прихильники «королеви», без сумніву, очікували напруженого суперництва студентів Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Івана Карюка та Олександра Шилівського. Однак більшість віддавала перевагу все ж онукові, тезці і підопічному відомого спеціаліста з Бучача Івана Чуби, якому нині в Тернопільській ОШВСМ допомагає заслужений тренер України Михайло Васірук.

Та не так сталося, як гадалося. Минали одна спроба за одною, і чи не кожна все переконливіше ілюструвала, що на ці конкретні змагання краще налаштувався саме підопічний тренерів Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Івана Панасюка та Олега Данилюка. Захопив лідерство після першого кидка (17 метрів 43 сантиметри), а конкурентові спробу не зарахували. Після другого поштовху, щоправда, Іван Карюк вирвався на два сантиметри вперед. Та ненадовго. Далі Олександр Шилівський став справжнім господарем становища. Третя спроба — 17 метрів 87 сантиметрів (у конкурента — 17 м 19 см), четверта — 18 метрів 14 сантиметрів (17 м 18 см).

Нарешті п’ята, яка минулого вівторка, коли відбулися змагання штовхальників ядра, стала вирішальною. Зафіксовані 18 метрів 29 сантиметрів уперше принесли Олександрові Шилівському титул чемпіона України серед юніорів. На щастя, й Іванові Карюку вдався найкращий у цей день поштовх — 17 метрів 95 сантиметрів. А то з мрією про участь у чемпіонаті Європи довелося би розпрощатися. Адже в цій же спробі киянин Віктор Климук послав снаряд на 17 метрів 77 сантиметрів і дістав шанс потіснити Івана з другого місця, яке, як і перше, гарантувало місце в збірній.

Ось він, спорт у всій красі. Заспокоюватися на досягнутому не можна ні на мить. Залишається хіба сподіватися, що конкуренція двох найкращих наших штовхальників ядра допоможе обом вийти на ще вищий рівень результатів. Із нетерпінням очікуватимемо їхньої суперечки із найсильнішими атлетами континенту на липневому чемпіонаті Європи цієї вікової групи.

Лише компліментів заслуговує і підопічна Ольги Стефанишиної з Володимиром Небельським Оксана Більчак з ОШВСМ. Однокурсниця Івана Карюка вже в попередньому забігу на 800 метрів зуміла довести, що змогла повністю відновитися після травми. В гострій конкуренції з Яною Жигун із Чернігівщини завдяки показаному другому часові (2 хвилини 13,17 секунди) напряму потрапила до вирішального старту. А фінальний забіг — то вже боротьба нервів. Скажімо, та ж атлетка з Чернігівщини, яка в кваліфікації була найшвидшою, серед п’яти з восьми атлеток, котрі вели боротьбу за нагороди, фінішувала останньою. Натомість Оксана Більчак свого не втратила, завоювавши в надзвичайно гострій конкуренції бронзову медаль.

Серед інших наших земляків до десяток найкращих у своїх дисциплінах потрапили також майстри спортивної ходьби Назар Савків і Віра Губанова з Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту (сьомі, тренер Віра Зозуля), Владислав Кравчук з Тернопільської ОДЮСШ (восьмий у бігу на 1500 метрів, тренери Оксана і Богдан Дуди), штовхальниця ядра з цього ж навчального спортивного закладу Вікторія Мітюрьова (восьма, тренери Галина Шмуляєва і Леонід Дахновський), стрибун у висоту Назар Вовчок із ДЮСШ Тернопільського району (восьмий, тренер Євген Кармелюк).

Чималий медальний урожай та доволі успішний виступ тих, кому не вдалося пробитися на п’єдестал пошани, допомогли і збірній посісти високе дванадцяте місце в суперечці 24-х команд — 298 очок.

На фото: лауреати юніорського чемпіонату України Василь МАКУХ, Олександр ШИЛІВСЬКИЙ, Іван КАРЮК та Оксана БІЛЬЧАК.

Фото Василя БУРМИ та автора