Навряд чи хто купує автомобіль на Новий рік

У Тернопільській ОДПІ нагадали про оподаткування легкових автомобілів. Сплатити транспортний податок зобов’язані власники тих легкових автомобілів, із року випуску яких минуло не більше п’яти років та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної зарплати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року.

У 2017 році, до речі, ця сума складає один мільйон 200 тисяч гривень. Якщо автомобілеві виповнилося п’ять років, податок сплачується за період з першого січня до початку місяця, наступного за тим, в якому вік легківки досягнув необхідного.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ