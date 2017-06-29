Не забувайте за ліцензію

Нагадування від Тернопільської ОДПІ. Відповідно до законодавства ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами видаються на один рік та підлягають обов’язковій реєстрації в органі ДФС.

Для визначення граничної дати дії ліцензії необхідно звернутися до норми Цивільного кодексу, стаття 254 якого зазначає, що строк визначений роками, спливає у відповідні місяць та число останнього року строку. Скажімо, в ліцензії, виданій суб’єкту господарювання на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, вказано, що строк дії ліцензії з 05.02.2017 р. до 05.02.2018 р.

З огляду на це, здійснювати торгівлю алкогольними напоями можливо до дати, яка зазначена в ліцензії. Причому останнім днем здійснення господарської діяльності з роздрібної торгівлі алкогольними напоями буде 4 лютого 2018 року, що становитиме рівно один рік.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників чи телефоном 43‑46‑10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ