Нові відзнаки всеукраїнської спартакіади

Протягом трьох тижнів розташований в Одесі дитячий центр «Молода гвардія» був ареною фінальних змагань XXIV Всеукраїнської спартакіади дітей з особливими потребами «Повір у себе». Юні фізкультурники з усіх куточків нашої держави визначили найсильніших у настільному тенісі, шахах, боротьбі, пляжному волейболі.

Збірна тернопільських центру і ДЮСШ «Інваспорт», як завжди, не пасла задніх. Минулої неділі, 18 червня, наші юні земляки, які змагалися в двох вікових групах (до 15-ти і 13-ти років), після тритижневого відпочинку і напружених баталій повернулися додому з вісімнадцятьма медалями.

Турнір наймолодших майстрів малої ракетки передусім запам’ятається звитягою учениці Заліщицької гімназії Роксолани Будник. Підопічна Ольги Мамалиги тричі удостоїлася честі піднятися на верхню сходинку п’єдесталу пошани. Дівчині не було рівних в особистих змаганнях, у змішаній парі з Віктором Карлом із Херсонщини та в абсолютній першості.

Молодці і пляжні волейболістки старшої вікової групи. Підопічні Володимира Михальчука Вікторія-Вероніка Чубата і Софія Яцькова удостоїлися відзнак за третє місце. Не менше раділи і юні шахісти цієї ж вікової групи. В своїх нозологіях підопічний Пантелеймона Яблонського Олександр Процюк зі Старого Вишнівця так само виборов третє місце, Андрій же Андрушишин з обласного центру увінчаний титулом віце-чемпіона.

Нарешті про успіхи борців. У вільному стилі серед атлетів старшої вікової групи не було рівних Вікторові Блосі з Гермаківки Борщівського району. Тренерів Леона Уруського і Миколу Шуптара також порадували Ігор Рачій з Вербова Підгаєцького району (третє місце) і представники молодшої вікової групи Денис Кохан з Великого Говилова Теребовлянського, Павло Галабіцький з Карашинців та Артур Панян з Копичинців Гусятинського, Максим Гриньків із Передмістя Бучацького районів, які теж стали бронзовими призерами.

А в змаганнях із греко-римської боротьби «золото» завоював Віктор Блоха, «срібло» — Артур Панян, «бронзу» — Павло Галабіцький і Максим Гриньків.

На фото: юні тернопільські спортсмени на параді відкриття спартакіади.

Фото тернопільського «Інваспорту»