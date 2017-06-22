Олімпійське літо в розпалі

Всеукраїнські масові старти «Олімпійське літо», що їх проводять для дітвори Тернопільщини працівники обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», продовжують мандрівку оздоровчими таборами. Спочатку їхніми учасниками стали школярі, які відпочивають в «Лісовому» та «Лісовому дзвіночку» поблизу Скоморохів на Бучаччині, а минулого вівторка азарт боротьби відчули і юні соколята із заміського оздоровчого табору «Сокіл» у Чорному Лісі на Збаражчині.

Діти із захопленням змагалися в різноманітних естафетах, які допомогли виявити найкращі можливості кожного. Причому всі, так би мовити, мали право на помилку. Не вдалося стати першим у бігу, веденні флорбольного м’яча чи в естафеті з тарілочками «фрізбі», не біда. Можна спробувати ще раз. Аби самому собі довести здатність не пасувати перед труднощами.

А хто завоював більше талонів здоров’я за перемогу, отримав і більше призів на згадку — від обласного центру з логотипом «Спорт для всіх» та постійного спонсора «Олімпійського літа», видавництва «Школярик». Чудові призи для юних фізкультурників підготувало і Тернопільське обласне відділення Національного олімпійського комітету України, з яким «Спорт для всіх» теж багато років плідно співпрацює. Кожен з них відтепер матиме довідники і літературу на олімпійську тематику, сертифікати про участь в олімпійському дні.

На фото: «Олімпійське літо» в «Лісовому», «Лісовому дзвіночку» і в «Соколі».

Фото тернопільського обласного «Спорту для всіх»