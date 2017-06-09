О четвертій пополудні — спортивні розваги на «Сонячному»

Започатковані Тернопільським міським центром фізичного здоров’я населення ще минулого літа розважальні змагання для дітвори під гаслом «Спорт у кожному дворі» знову радуватимуть малечу. Вже сьогодні, 9 червня, о 16-й годині працівники центру завітають у гості до діток у сквер на вулиці Б. Лепкого, аби залучити місцевих маленьких мешканців до занять фізичною культурою.

Допоможе в організації цієї веселої забави зголосився депутат Тернопільської міської ради Ігор Турський. Разом з ним і працівниками центру всі бажаючі для початку зможуть провести запальну розминку та взяти участь у майстер-класах для дітей та дорослих, що їх проведе спортивно-танцювальний центр «Fitness House».

Не менш захоплюючим, без сумніву, стане і головна частина спортивного свята: інтелектуальні батли, спортивні естафети, рухливі ігри та забави.

На учасників спортивного дійства вже очікують подарунки від партнерів Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення — торгових марок «Ласунка» і «Микулинецькі напої». А також сертифікати на знижки від Art Studio «Формула краси» та фотографа Наталії Карп’юк.

Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення запрошує всіх бажаючих активно відпочити та весело провести час!!!

Колаж Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення